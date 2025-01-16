村里長聯誼會籲增慰勞金額度 內政部：需各界共識

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（中央社記者高華謙台北16日電）全國村里長聯誼會今天提出提高村里長任職滿6屆且年滿65歲支領慰勞金額度等5大訴求。內政部長劉世芳說，這涉及村里長權益制度的全國一致性問題，也涉增加地方財政負擔，需要地方政府及社會共識，會持續聆聽各界意見。

全國村里長聯誼會總會長楊鑫坤今天率團至內政部拜訪部長劉世芳，提出5大訴求，包括6屆滿65歲村里長退職獎勵金額度編列，應秉持公平正義原則編列，依公務人員退休基數計算為參考值，額度應提高為新台幣180萬元。

此外，離島地區村、里事務補助費比照原住民族地區增加20%，各縣市輻員遼闊的村、里，如台中、東勢、和平等，也應比照增加20%。

另外，楊鑫坤等人也認為，應比照其他各級民選公職人員，編列村、里長出國考察費；村、里長意外醫療保險費應統一由內政部支付，不應由村、里長的保險費支付；刪除「地方民意代表費用支給及村、里長事務補助費補助條例」第8條文中「本條例未規定者，不得編列預算」文字，此條文內容讓地方政府為村里民服務運作，無法編列預算支應「村、里辦公處」。

內政部於會後發布新聞稿表示，內政部向來重視村里長權益，具體行動包括已將撥款發放村里長春節期間1.5個月事務補助費，讓村里長與軍公教人員在明天發放年終獎金時間同步領取。

內政部說，內政部開辦全國村里長保額1000萬元團保，協助村里長簡便投保，提升人身安全保障，以實際行動肯定村里長的付出與辛勞。

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內政部表示，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條之1規定，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，額度及支給辦法由內政部訂定。因這項費用依法由地方政府負擔，內政部已在去年9月邀相關機關及各地方政府開會，就慰勞金具體額度徵詢地方政府意見後，研擬辦法草案。

內政部說，有關村里長代表提出調高慰勞金額度等5大訴求，內政部會持續聆聽各界意見審慎考量。（編輯：張均懋）1140116