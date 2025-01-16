帛琉總統惠恕仁宣誓就職 典禮誦讀賴總統祝賀文

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部長林佳龍今天以總統特使身分出席帛琉總統就職典禮，他於社群媒體指出，帛琉政府在就職典禮中致頌總統賴清德的祝賀文，顯示對台帛邦誼的重視；帛琉總統惠恕仁則特別感謝華航每週4班的直飛班機，也感謝台美日澳長期幫助。

友邦帛琉共和國今天舉行總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）以及副總統歐宜樓 （Raynold Oilouch）就職典禮，林佳龍以總統特使身分率團出席，並於典禮結束後，前往帛琉總統府拜會並呈遞國書。

林佳龍晚間於臉書發文指出，除了台灣特使團外，美國、日本、英國、印度、澳州、關島，及友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國等國也派出祝賀團，彰顯各國的重視，也展現惠恕仁在國際上的好人緣。

林佳龍說，作為國家代表，他藉此機會與各國代表互動寒暄，期待跟各國都能有更多的交流往來。

根據林佳龍貼文，惠恕仁在就職演說中，特別感謝華航每週4班的直飛班機，讓帛琉的聯外交通更加便利，也感謝台美日澳4國長期對帛琉的幫助，更引用帛琉傳統文化中象徵團結的劍尾魚，強調「團結將讓我們更加強大」。

林佳龍說，感謝帛琉政府的用心規劃，帛琉政府在就職典禮中致頌總統賴清德的祝賀文，除了台灣，僅有澳洲、日本與美國有如此禮遇，顯示帛琉政府對台帛邦誼的重視。

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林佳龍強調，這次所率領的台灣慶賀團，規模也是各國之最，其中有45位產業代表，期待藉由民間產業交流與投資，落實「榮邦計畫」及賴總統「經濟日不落國」願景，並在糧食安全、潔淨能源、永續觀光、智慧醫療等領域，為友邦做出貢獻。

林佳龍也赴總統辦公室拜會惠恕仁並呈遞國書，他說，回顧過去4年合作成果，也針對智慧醫療、永續觀光等議題進行交流，期待透過民主國家間的合作，強化彼此經濟韌性，實踐賴總統「繁榮南島 智慧永續」之旅，所定下的智慧永續、民主永續與邦誼永續的目標，讓兩國共創繁榮。（編輯：張均懋）1140116