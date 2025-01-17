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劉世芳：兩岸宗教交流務必謹慎 避免誤入統戰陷阱

2025/1/17 14:22（1/17 14:36 更新）
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內政部長劉世芳17日主持第12屆第4次宗教事務諮詢委員會議，除感謝宗教團體響應政府政策，也提醒兩岸宗教交流務必謹慎，以防誤入中共統戰陷阱或誤觸法令。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 114年1月17日
內政部長劉世芳17日主持第12屆第4次宗教事務諮詢委員會議，除感謝宗教團體響應政府政策，也提醒兩岸宗教交流務必謹慎，以防誤入中共統戰陷阱或誤觸法令。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 114年1月17日
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（中央社記者賴于榛台北17日電）內政部今天召開宗教事務諮詢委員會議，內政部長劉世芳感謝宗教團體響應政府防詐等政策，同時也提醒，兩岸宗教交流務必謹慎，注意自身安全及個資保護，避免誤入中共統戰陷阱或誤觸法令。

內政部今天召開「第12屆第4次宗教事務諮詢委員會議」，會後透過新聞稿表示，劉世芳主持會議時指出，感謝宗教團體響應政府打詐行動，於宗教集會場所懸掛「識詐紅布條」，強化民眾的防詐意識。

劉世芳也說，為增進災害應變能力，內政部積極推動防災士培訓與認證制度，請宗教團體鼓勵所屬成員參加，或自行辦理防災士培訓課程，以便在災害發生時，達成減災、自救及救人的目標。

談到兩岸宗教交流，劉世芳說，政府不會阻止合法的兩岸宗教交流，但為避免宗教交流誤入中共統戰陷阱或誤觸法令，提醒宗教團體務必謹慎小心，遵循相關規範，秉持對等尊嚴原則進行交流，以展現台灣宗教與民間信仰的特色。

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她表示，宗教團體如要赴陸進行宗教交流，一定要注意自身安全及個人資料保護，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能面臨非法訊問及觸犯反滲透法的風險。

此外，宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例已再延長2年，劉世芳說，請宗教團體把握時間，在明年6月9日前提出不動產權利歸屬審認申請，內政部也會持續與地方政府協力，協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，保障權益。（編輯：林興盟）1140117

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