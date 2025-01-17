媒體宣傳費遭統刪60% 政院憂無法宣導反毒打詐

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（中央社記者賴于榛台北17日電）立法院會今天表決處理中央政府總預算案「通案」刪減部分，其中媒體宣傳費遭統刪60%。行政院晚間表示，這將弱化政府與民眾溝通說明重大政策的能力，且反毒、打詐、洗錢防制宣導將完全無法執行。

中央政府總預算表決通過中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，以及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%等。

行政院發言人李慧芝晚間透過新聞稿指出，此次總預算媒體政策及業務宣導費被刪減60%，將弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，例如政府衛生醫療防疫政策、農業食安相關政策等。

她也說，反毒、打詐、洗錢防制宣導將完全無法執行，恐導致治安環境嚴重惡化，諸多社會福利措施無推廣管道，導致大眾失去申請機會。

李慧芝提到，此次審議要求單一廠商得標金額不得超過5%，以及採限制性招標金額限縮至各單位年度預算的1成以內，不僅無正當理限縮廠商不得參與機關採購案投標，未來相關政策宣導，如以50萬元預算為例，可能要分別由20家的廠商得標，每標案僅2.5萬元，與現實嚴重脫節。

行政院副院長鄭麗君稍早也在臉書指出，政府每筆預算，都不只是公務機關的數字而已，而是對每一個家庭、每一位民眾及百工百業的支持，然而，在野黨立委提出許多大幅刪減及凍結預算的提案，不僅影響政府運作，更直接衝擊政府對各行各業、對民眾的照顧，弱化國家防衛能力以及國家未來競爭力。

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鄭麗君強調，政府預算應該被監督，但若遭不合理刪減、凍結，影響的不只是政府運作，更會直接衝擊國安、資安、災防、外交能量，弱化經濟、科技、農業等領域的發展，並影響人民在社福、醫療、文化、教育、勞動等面向的權益。

鄭麗君說，請民眾共同關注，也呼籲國會理性審查預算，讓政府得以順利為人民推動各項政策，促進國家發展。（編輯：林克倫）1140117