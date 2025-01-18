卓榮泰：首長特別費多用於犒賞基層 盼立院高抬貴手

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院晚間表示，立法院報復性減列首長特別費達60%，其中行政院、法務部等11機關更遭全數刪除，但行政院長卓榮泰認為，中央首長特別費都是對基層員工的慰問與犒賞，盼立院高抬貴手，或是只刪減他1人的特別費。

中央政府今年度總預算為新台幣3兆1325億元，較去年度增加2806億元，總預算案正在立法院審議階段，而立法院會昨天通刪中央政府今年度總預算939多億元，且仍有提案預計持續刪減機關預算，行政院發言人李慧芝晚間再度發文，呼籲在野黨立委理性審查預算。

李慧芝表示，立法院報復性減列首長特別費刪減60%，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除，但這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費。

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李慧芝說明，卓榮泰對此特別強調，中央政府首長特別費都是對基層員工的慰問與犒賞，沒有任何一毛錢會進到首長個人口袋，法律也不允許發生這樣的狀況，希望立法院如果一定要做情緒性的刪減，可以刪他1個人的首長特別費，但其他部會首長的部分，則請立法院高抬貴手，不要刪除。

此外，李慧芝強調，在野黨提案減列行政院政務委員270萬元及聯合服務中心的1200萬元人事費，但政務人員及聘僱人員待遇，係依據全國軍公教員工待遇支給要點、行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項附表、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法附表等相關規定辦理，這些人事費用是法定支出，依法不能減列，此類提案與法律規定完全不符。（編輯：林克倫、張若瑤）1140118