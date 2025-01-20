韓國瑜參加華府僑宴 台僑場外舉牌籲將立院帶回正軌

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）川普就職典禮將登場，立法院長韓國瑜今天率跨黨派慶賀團抵達華府，晚間出席僑宴。近40名台僑聚集場外高舉「罷免賣台立委」、「立院亂象院長負責」等標語，抨擊韓國瑜未盡院長職責，籲將立院帶回正軌。

韓國瑜及國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿今天抵達華府，將參與美國候任總統川普的就職典禮。僑界晚間宴請訪團，華府台灣同鄉會會長沈芬芷等台僑則在場外舉牌表達對國會現狀的憂心。

沈芬芷對中央社表示，她這個月初才從台灣返美，在台期間也因「國會亂搞，把憲法弄得亂七八糟，等於要把台灣毀滅」而參與數次青鳥行動，今天的訴求就是不願再見到國會亂象。

她說，「好不容易台灣有（過去）八年這麼好的成績，這麼高的能見度，不能再走回頭路」。

談到對大罷免的立場，前台灣人公共事務會（FAPA）總會長簡明子則說，不適任的立委沒有盡到保護台灣、維護台灣利益的責任，也未以台灣本土的立場處理事情。

簡明子強調，台灣國安至關重要，台灣民主不能斷送。

喬治華盛頓大學助理教授高連庸指出，海外僑民非常關心台灣當前的政治發展，特別是立法院發生的亂象，大家都看在眼裡。今天就算低溫也要在此聚集表達訴求，期盼立院法院為立院亂象負責，交代如何讓立院恢復正常。

現場除了僑胞舉寫有「不畏天寒地凍、護台隨時行動」、「公務員無電可用、藍白委吃香喝辣」等海報外，沈芬芷、巴爾地摩台灣同鄉會全體理事、華府台灣文化中心理事長黃泰郎、FAPA總會長林素梅及FAPA華府分會會長黃凱峰請立法院秘書處處長孔秉杰轉交連署聲明給韓國瑜。

聲明指出，「我們不支持特定的政黨，但近來國民黨及民眾黨在立法院的蠻橫暴衝、委員的偏激行為、無章法的議事程序、毫無理性討論的空間、刻意癱瘓政府行政功能等亂象。讓台美人甚感憂心」。

連署台僑們表示，台美人也對院長的瀆職，尤其是讓黨團私利凌駕在國家利益之上，感到失望與憤怒，要求院長用憲法賦予的權責，停止這種荒謬且顛倒議事的醜劇在國會繼續演出。

「台美人強烈要求藍白立委在審理法案時，以台灣人民及國家利益為優先。台美人強烈譴責藍白立委濫用職權，亂砍預算，企圖癱瘓政府行政運作」。

沈芬芷等人寫道，台美人強烈要求台灣政府秉公清查立法委員、民選地方公職人員、及政府部門人員的身份。凡是持有中國護照及身分證的人，應立即停職、停權。領台灣納稅人薪水的人，首要職責為保護台灣人永續安身立命的土地與主權。

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台僑們說，台美人強烈要求韓院長尊重立法院長的神聖職責，中立主持會議，將立法院帶回正軌，「我們要求您拿出領導台灣最高議會的勇氣，成為立法院真正的掌舵者，站在歷史正確的一邊」。

川普重返白宮的就職典禮因攝氏零度以下低溫移師至國會內舉行。外交部表示，現場只容納少數人與會，台灣慶賀團與許多國際賓客都無法現場觀禮，但與國會議員及智庫交流等行程仍將按規劃進行。（編輯：高照芬）1140120