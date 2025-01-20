接任菲律賓北線台商會長 莊炳陽：加強在地關係

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（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓北線台灣廠商聯誼會19日舉行第15、16屆幹部交接暨就職典禮，由旅菲40年的台商莊炳陽接任會長，他表示COVID-19疫情結束，將致力活絡會務，凝聚會員廠商、加強在地關係。

就職典禮在大馬尼拉地區北沿的瓦倫祖拉市（Valenzuela）舉行，駐菲律賓代表周民淦監交印信並為新一屆幹部監誓，台灣鄉親及僑界友會代表到場觀禮與致賀。

新任會長莊炳陽是於1985年前來菲律賓發展，從事建築業，現為僑務促進委員；新任監事長為柯坤有、秘書長康振榮。

莊炳陽表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束，他的工作重心將是重新活絡會務，凝聚北線廠商、加強訊息加流，並且舉辦在地慈善賑濟，與地方政府及民眾建立良好關係。

卸任會長黃習忠說，美國新總統川普（Donald Trump）將上任，可能走向保護主義，菲律賓因工業不算發達，被加徵關稅風險或影響也較低，盼聯誼會在新會長的帶領下，協助台灣傳統產業轉進，在菲律賓創造第二春。

周民淦期勉聯誼會穩健經營，協助旅菲台灣鄉親並促進台灣人的向心力，進一步融合商會與僑社，團結彼此的力量。

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此外，駐菲律賓代表處被評比為2024年特優館處，周民淦感謝台商與僑界的支持，讓代表處順利推動諸多工作。

菲律賓北線台灣廠商聯誼會成立於1993年10月，宗旨是凝聚大馬尼拉地區北部以及布拉坎省（Bulacan）一帶台灣鄉親，彼此互助合作，促進台菲民間外交，目前會員約有50家廠商。（編輯：唐佩君）1140120