加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」
首頁 / 政治
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 政治

川普就職台灣慶賀團觀禮地點未明 駐美代表處不透露可能方案

2025/1/20 20:34（1/20 21:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長韓國瑜（中後）在華府下榻飯店前，準備出發觀看美國候任總統川普就職典禮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
立法院長韓國瑜（中後）在華府下榻飯店前，準備出發觀看美國候任總統川普就職典禮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普今天將就職，立法院長韓國瑜帶領的慶賀團一早6時15分離開下榻飯店。慶賀團會去哪觀看就職，目前仍不明朗。據了解，主要考量方案是供民眾看轉播的體育場。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

駐美代表處安排韓國瑜等立委在就職典禮結束後、約下午2時（台北時間21日凌晨3時）接受媒體訪問。此外，不透露可能的方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據了解，川普安排民眾看轉播的第一資本體育場（Capital One Arena）是代表處的主要方案，19日仍在想辦法取得能順利入場的方式。

第一資本體育場上午6時多已經有許多民眾在維安路線外排隊。（編輯：張芷瑄）1140120

#川普
#台灣
#韓國瑜
#川普就職
美國總統當選人川普今天將就職，華府第一資本體育場維安路線外民眾聚集，要等著進場看川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
美國總統當選人川普今天將就職，華府第一資本體育場維安路線外民眾聚集，要等著進場看川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
立法院長韓國瑜（右5）率領慶賀川普就職美國總統團19日抵達華府下榻飯店，駐美代表俞大㵢（右4）即向成員簡報參與就職典禮方案。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
立法院長韓國瑜（右5）率領慶賀川普就職美國總統團19日抵達華府下榻飯店，駐美代表俞大㵢（右4）即向成員簡報參與就職典禮方案。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
延伸閱讀
川普就職改室內台灣團無法入場觀禮 韓國瑜：客人尊重美方安排台灣慶賀團抵華府 駐美處簡報參與川普就職方案川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄川普就職日 美媒：拜登將留卸任信傳達祝福與建言TIME川普就職專刊封面 一手掃空桌面凸顯變革影響力
川普
研調：中國延續以舊換新政策 1月電視面板可望調漲川普即將就職 新台幣強彈1.18角收32.808元
韓國瑜
韓國瑜參加華府僑宴 台僑場外舉牌籲將立院帶回正軌川普就職 台灣慶賀團抵美僑胞接機
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
研調：中國延續以舊換新政策 1月電視面板可望調漲
65
更多編輯台推薦新聞：