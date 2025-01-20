川普就職台灣慶賀團觀禮地點未明 駐美代表處不透露可能方案

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普今天將就職，立法院長韓國瑜帶領的慶賀團一早6時15分離開下榻飯店。慶賀團會去哪觀看就職，目前仍不明朗。據了解，主要考量方案是供民眾看轉播的體育場。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

駐美代表處安排韓國瑜等立委在就職典禮結束後、約下午2時（台北時間21日凌晨3時）接受媒體訪問。此外，不透露可能的方案。

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據了解，川普安排民眾看轉播的第一資本體育場（Capital One Arena）是代表處的主要方案，19日仍在想辦法取得能順利入場的方式。

第一資本體育場上午6時多已經有許多民眾在維安路線外排隊。（編輯：張芷瑄）1140120

美國總統當選人川普今天將就職，華府第一資本體育場維安路線外民眾聚集，要等著進場看川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日

美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日