凌晨地震卓榮泰下午台南勘災 為台電撥補被刪抱不平

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北21日電）嘉義今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，鄰近台南地區也有災情。行政院長卓榮泰下午將赴台南勘災，他也感謝台電人員在撥補被刪減新台幣1000億元的時候，仍出勤搶修服務民眾。

嘉義凌晨地震，卓榮泰今天出席「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會時表示，政府十分關切凌晨地震造成民宅坍塌、國人受傷、設備交通損失，總統賴清德昨天第一時間詢問狀況後，行政團隊也掌握具體情形回報，並要求各部會全力進行必要救助，同時與縣市首長通話了解現場狀況。

卓榮泰說，目前水電都能恢復，交通零星受阻也正搶通中，他下午會到南部了解災情情況，春節將至，希望最短時間內恢復國人生活。根據行政院通知，卓榮泰將視察台南市玉井大廈、楠西國民小學及楠西民房受損情形，也會赴楠西老人文康中心了解收容情況。

此外，立法院預計下午預計處理中央政府今年度總預算案三讀，估計整體減列金額約在2000億元到2100億元間。

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卓榮泰今天穿著印有台電標誌的夾克出席記者會，對於台電1000億元的撥補預算遭刪除，他表示，嘉南地區凌晨發生地震，第一線醫護警消、油電糖水人員緊急搶修恢復供水供電，而台電遭刪減1000億元，台電人員凌晨還是要出勤完成任務，為國家民眾服務，他也會勉勵台電再接再厲。

他強調，台電撥補被刪減不是只有影響一間公司，而是會衝擊民生用電的補助，影響之大無法估算，政府不願此時轉嫁電價，衝擊民生，但是台電財務無法健全調整也是事實，「台電的1000億元，難道不應該恢復過來？」。（編輯：翟思嘉）1140121