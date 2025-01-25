因應春節出入境尖峰 內政部增派替代役助桃機安檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北25日電）桃園國際機場春節假期出入境旅客人數大幅攀升；內政部今天表示，為在尖峰時刻維持優質通關服務，警政署及移民署已加派人力，內政部長劉世芳也請替代役暨社會韌性訓練執行中心調派36名替代役役男，支援航警局安檢與移民署通關作業。

內政部今天發布新聞稿指出，36名替代役役男均有初級救護技術員（EMT-1）及志願服務雙證照，且已完成勤前教育訓練，將有助提升桃園國際機場的安檢與通關能量，同時也提醒役男執勤時務必注意自身安全及健康，讓旅客享受更安全、舒適及便利的進出國門服務。

內政部說明，自1月20日起至2月14日止，這批役男將配合農曆春節假期前後的通關需求，採用輪班方式支援桃園國際機場安檢與通關作業，他們具備外語專長及服務熱忱，將全力協助出入境旅客儘速完成安檢。

內政部指出，替代役役男平時接受救災、防疫、救護及避難等多面向實務訓練，協助服勤單位執行民防整備、公共事務及社會服務工作；在災害或疫情發生時，役男也會立即投入災害防救支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，例如在新冠肺炎疫情警戒期間，役男除了協助執行量測體溫、清消環境、疫情調查及通報外，也依據專長參與疫苗接種站、防疫物資配送及居家隔離關懷等工作，成為身著防護衣、默默守護國人健康與安全的無名英雄。

內政部說明，自民國114年起，已規劃新訓及備役召訓的替代役役男納入防災士訓練，共同提升災害防救量能，強化替代役個人、家庭及社會的自救互助技能。（編輯：林家嫻）1140125