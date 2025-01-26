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北加州台灣同鄉會年會 賴總統盼僑胞助台美合作向前

2025/1/26 07:54（1/26 08:06 更新）
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北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，總統賴清德致詞表示，川普政府上任，希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，總統賴清德致詞表示，川普政府上任，希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）北加州台灣同鄉聯合會今天舉辦年會，總統賴清德、副總統蕭美琴以錄影方式祝賀。賴總統感謝鄉親盡心盡力付出，使台美關係越來越密切；隨著川普政府上任，盼透過台美人力量，讓台美合作腳步繼續大步向前。

賴總統致詞表示，感謝僑胞共同打拚，讓台灣在去年的大選，寫下民主的新頁，也在經濟、文化、外交、運動等各方面都繼續進步、繼續走向世界。

北加州台灣同鄉聯合會舉辦第52屆年會，民進黨立委莊瑞雄、沈伯洋出席，美國友台地方政要包括加州米爾皮塔斯（Milpitas）市長蒙塔諾（Carmen Montano）等人蒞臨祝賀。

賴總統、蕭副總統、僑委會委員長徐佳青以錄影方式致詞感謝僑胞在海外付出貢獻。

美國新政府上任，總統指出，過去幾年來很感謝拜登（Joe Biden）還有他率領的政府持續對台軍售，也動用「總統撥款權」（PDA），並且透過外國軍事融資（FMF）來為台灣提供軍事援助，協助台灣提升國防力量，展現對台灣安全的支持。

回顧台美關係成果，總統表示，去年年底，「台美21世紀貿易倡議」首批協定也已經正式生效，這是台灣和美國經貿關係的重要里程碑，不只是在外交、國防、國安、經貿方面，台灣也和美國在教育、文化、產業等各方面有很多合作成果。

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展望未來，總統強調，川普（Donald Trump）政府已經上任，希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。未來，台灣也會繼續努力，和民主夥伴手連手、心連心共同合作，撐起「民主保護傘」，守護民主自由的生活方式，促進世界的和平繁榮。

蕭副總統致詞感謝鄉親在海外長期關心台灣的民主與發展；面對未來，她有信心，只要大家團結一起繼續打拚，一定可以創造更多的機會，讓更多的國家與台灣來交朋友。（編輯：周永捷）1140126

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北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，副總統蕭美琴表示面對未來，只要大家團結一起繼續打拚，一定可以創造更多的機會，讓更多的國家與台灣來交朋友。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，副總統蕭美琴表示面對未來，只要大家團結一起繼續打拚，一定可以創造更多的機會，讓更多的國家與台灣來交朋友。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，金山灣區文教中心主任莊雅淑（右起）、立委沈伯洋、北加州台灣同鄉聯合會長黃桂華、駐舊金山辦事處長賴銘琪、立委莊瑞雄、駐舊金山辦事處新聞組長郭卉蓁出席。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，金山灣區文教中心主任莊雅淑（右起）、立委沈伯洋、北加州台灣同鄉聯合會長黃桂華、駐舊金山辦事處長賴銘琪、立委莊瑞雄、駐舊金山辦事處新聞組長郭卉蓁出席。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年1月26日
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