加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

卓榮泰蛇年賀卡 以貪食蛇與晶片紋路描繪台灣意象

2025/1/27 10:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北27日電）行政院長卓榮泰今天透過社群平台發布影片，介紹行政院推出的農曆蛇年賀卡與福袋，卡片外觀以遊戲「貪食蛇」發想，並以燙金線條描繪台灣與晶圓晶片輪廓，並印上「台灣尚勇，幸福繁榮」祝賀辭。

今天是小年夜，為迎接農曆蛇年，卓榮泰今天透過社群平台Instagram發布介紹行政院的新年賀卡，卡片外觀以遊戲「貪食蛇」為發想，並以燙金線條描繪台灣輪廓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰在影片中也指出，「蛇就在這個燙金的線條上」，若仔細看貪食蛇描繪的形狀，也是台灣最驕傲先進的晶圓晶片，而創新科技一直帶領台灣向前進步、連結世界與台灣，「新的一年，也連結你和我」。

此外，呼應世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一，行政院賀卡也印上「台灣尚勇，幸福繁榮」祝賀辭。卓榮泰除了向民眾表示新年快樂，也祝福工商大發展，四季大豐收。（編輯：翟思嘉）1140127

卓榮泰
倒閣解決僵局？卓榮泰喊願意、質疑在野黨不敢若在野黨讓步 卓榮泰盼優先解凍國防外交等預算
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
倒閣解決僵局？卓榮泰喊願意、質疑在野黨不敢
106
更多編輯台推薦新聞：