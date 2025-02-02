政院：選罷法覆議案今日一定正式送件

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（中央社記者賴于榛台北2日電）立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院因應立法院送件時間，在春節假期前夕加開臨時院會，通過覆議案，並表態將在法定期間移請立法院覆議。今天是法定期限最後一天，行政院說明，一定會在今天正式送件，表達對此案重視。

立法院去年底修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。立法院在24日，也就是春節假期前最後一個上班日下午4時47分許，將修法條文送至行政院，行政院認為修法窒礙難行，行政院長卓榮泰當天緊急加開臨時行政院會，通過覆議案，不過覆議案尚未送至立法院。

依據法規，行政院須在收到修正條文10天內送出覆議案，今天已是法定期限最後一天。行政院發言人李慧芝表示，政院一定會在法定期限正式送件，讓外界知道政院對此案的重視。

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行政院對選罷法修法條文覆議理由包含，「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，因此依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議案。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議；立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：潘羿菁）1140202

（中央社製圖）