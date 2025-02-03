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政院新春團拜 卓榮泰盼化解政治僵局

2025/2/3 10:55
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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院舉行新春團拜，但儀式從簡，行政院長卓榮泰說，他今天將召開新春首場政務會議，討論未來一整年重大法案排列順序，政府會持續努力，也正思考如何用新年的喜氣洋洋，化解政治僵局。

行政院開春挑戰不少，除針對公職人員選舉罷免法提出覆議，另外還有中央政府今年度總預算、財政收支劃分法、警察人員人事條例等是否提覆議等。

卓榮泰今天與行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，以及政務委員等人出席新春團拜，向院本部官員拜年，致詞重點以抱歉、感謝與期許3大面向進行。

今年新春團拜有別於以往，並未準備茶點，部會首長也沒參與。卓榮泰說，很抱歉無法安排有別於過往團拜的新春團聚以及準備簡單茶點等，「不是省了，是沒了」，但政府會持續努力，希望能在端午節補回來，另外，無法聘用手語翻譯師一事，也會想辦法恢復。

卓榮泰同時感謝行政團隊過去一年的努力。他說，公務人員用專業、負責、效率、認真來面對很多社會期待、民眾要求，以及國會監督，相信度過這樣的監督，大家在工作崗位、人生歷練上能達到新境界，往後回憶時，也會認為付出是值得的。

談到今年期許，卓榮泰表示，希望行政團隊新的一年能多為國家、社會、人民做好的事情、對的事情，且越多越好，他今天也將召開新春首場政務會議，討論未來一整年重大法案排列順序，以及緊急處置過年期間相關事宜，還有確認選罷法的覆議相關準備，也請團隊針對每一個細節都要戰戰兢兢，不容許出一點差錯。

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他說，總統賴清德非常關心未來國家社會運作，政府正努力思考，如何用新年的喜氣洋洋化解政治僵局，許多產業也期待政府說明如何面對變化萬端的國際局勢，未來都須借重公務員的協助。

媒體會後詢問，在野黨稱選罷法覆議案不會過關，卓榮泰則呼籲，新年到了，應多為國家做一點好的事情、對的事情。（編輯：謝佳珍）1140203

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