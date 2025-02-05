傳勸蔡壁如退選 林富男：絕無此事

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨中央委員江和樹昨天直播暗示參選民眾黨主席的前立委蔡壁如可能退選換副主席，若黨中央「搓圓仔湯」，他就會退黨。選舉委員會主委林富男今天表示，絕無「搓圓仔湯」一事，外界應正面看待補選。

柯文哲在1月1日請辭民眾黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選，而蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。據民眾黨規劃，2月8日及14日將進行黨主席候選人政見發表會，8日將在中央黨部舉辦，14日將南下高雄舉辦並開放黨員提問，最後於15日投票並公布選舉結果。

不過江和樹昨天透過直播表示，蔡壁如一下要找迫害柯文哲的人喝咖啡，一下又對自己人拚輸贏，她最好能選到最後，不要中途跳船。

江和樹呼籲，「我們沒有副主席，不能用交換的」，中央黨部不要「搓圓仔湯」，若真的「搓圓仔湯」，導致蔡壁如突然不選、黃國昌順利接黨主席，他馬上退出民眾黨。

林富男今天中午接受媒體訪問，媒體詢問，是否有江和樹所說的「搓圓仔湯」行為，甚至擬讓蔡壁如擔任副主席。林富男受訪表示，「絕無此事，斷不可能」，江和樹可能有所誤會，外界應正面看待民眾黨主席補選。

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媒體詢問，是否接獲蔡壁如可能退選黨主席訊息。林富男表示，全然沒有。

蔡壁如昨天透過臉書表示，她和辦公室都尚未收到選務小組邀集商議選務執行細節。對此，林富男表示，他對兩位黨主席候選人都保持暢通聯絡，在過年期間、年後都有聯絡，待今天開會確定後，也會親自告知兩位候選人相關的選舉辦法與細則。（編輯：林興盟）1140205