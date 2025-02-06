強化主權AI拚算力 政院：公私協力118年達標1200+PF

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（中央社記者賴于榛台北6日電）為落實總統賴清德強化主權AI施政願景，國科會表示，將透過晶創台灣方案與大南方新矽谷方案，分階段升級AI超級電腦，預計以民國118年算力達480 PF為建置目標，加計民間企業努力，以公私協力方式，讓年度累計總算力達到1200+PF。

力拚落實總統賴清德強化主權AI、推動人工智慧之島施政願景數發部與國科會今天在行政院會報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，以及「公務機關使用生成式AI相關管理規範」。

根據國科會簡報，台灣公私部門均啟動大型算力建置計畫，依2024年11月19日，全球超級電腦TOP 500公布的全球算力效能排行最新紀錄，台灣以103 PF排行第11名，美國則是以6475 PF遙遙領先，日本、義大利、瑞士、德國、芬蘭、中國、法國、西班牙、韓國則在213 PF至940 PF之間。國際間以「浮點運算」（FLOPS，Floating-point operations per second）作為超級電腦速度單位，1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算。

國科會指出，政府將透過推動晶片驅動台灣產業創新方案及大南方新矽谷推動方案，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以民國118年算力達480 PF為建置目標，加計民間企業努力，118年台灣年度累計總算力預計達到1200+PF。

此外，國科會指出，政府也將籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以布署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用需求。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰說，算力是推動國家及產業數位轉型的關鍵動力，也是驅動人才培育和經濟成長的重要引擎，且為落實人工智慧之島施政願景，建構台灣的主權AI及完善數位生態系統刻不容緩，期盼在政府及民間合作下，加速落實「AI產業化、產業AI化」。

至於AI基本法草案尚未送至立法院，國科會副主委林法正出席政院會後記者會時表示，草案還在政院審查中，屆時將依審查結果，修正草案內容。

林法正也說，為讓台灣大型語言模型TAIDE擁有全球公信力且資料完整，著作權法必須適度鬆綁，目前正由數發部研議相關法規。數發部次長闕河鳴在記者會中指出，調整資料治理法規是今年施政重要目標，但因牽涉複雜，相關法規討論將由行政院副院長鄭麗君主持。

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此外，數發部2023年12月成立AI產品與系統評測中心（Artificial Intelligence Evaluation Center，以下簡稱AIEC），參酌國際相關規範（如：ISO、NIST AI RMF、歐盟 Trustworthy AI等），開發及建立評測方法、題庫及工具，並逐步推動測試實驗室與驗證機構成立，為企業提供專業的評測服務。

數位部數位產業署長林俊秀今天出席政院會後記者會時表示，目前正持續邀約國際大廠送測，目前公部門以及民間企業如聯發科、長春石化、台智雲、群創光電等也已陸續響應。（編輯：潘羿菁）1140206