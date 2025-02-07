內政部推老宅延壽 涉及耐震補強擬以公務預算支出

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（中央社記者賴于榛台北7日電）內政部昨天拋出「老宅延壽計畫」，欲補助4至6層樓的老屋室內外整建。內政部長劉世芳今天進一步指出，老宅經初評後如果是涉及耐震補強面向，將盡量以公務預算支出，住戶無需付費，細部方案持續研議中。

內政部昨天舉行新春記者會時指出，台灣人屋雙老，將推動老宅延壽計畫，針對30年以上樓高4層到6層，且初評安全的集合住宅，提供室內外管線更新、無障礙設備等經費補助，藉以延長房屋使用，預計3個月內與各界座談後再研議補助經費等細節。

劉世芳今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，會推出老宅延壽計畫，主要是因全台屋齡超過30年以上建物約500萬戶，且台北、新北與桃園就占超過半數，住戶長者也多，在人老、屋老的情況下，內政部希望能確認住戶的房屋安全。

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她說，老屋都更時常牽涉屋主意願，以及程序問題，因此老宅延壽計畫預計透過補助、容積獎勵或是寬鬆的融資協助，讓老屋主不用搬家，而是老宅就地整修，住起來更舒適。

劉世芳也提到，老宅經初評後如果涉及耐震補強面向，因與國土安全有關，內政部將盡量以公務預算支出，住戶無需付費，但細部方案持續研議中，未來也擬修法，透過法律基礎推動計畫。（編輯：楊蘭軒）1140207