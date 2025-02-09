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總統將邀五院院長會商 朱立倫：韓國瑜會表達盼和諧

2025/2/9 17:23
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）總統賴清德預定明天邀五院院長在總統府會商國政，國民黨主席朱立倫今天說，台灣要和不要鬥，相信立法院長韓國瑜會向賴總統明確表達希望台灣能夠團結和諧，不要變成鬥的社會。

總統府發言人郭雅慧7日表示，賴總統預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

朱立倫今天下午出席高雄市黨部新春團拜，並接受媒體聯訪表示，國民黨以民為本、以蒼生為念，台灣要和不要鬥，但是很可惜，民進黨一直堅持以鬥為目標，不僅鬥在野黨造成社會混亂，竟還要推動大罷免，讓台灣未來一年動盪不安。

朱立倫說，希望賴總統能用智慧化解爭議，明天賴總統要邀五院院長會商，相信韓國瑜會明確向賴總統表達希望台灣能夠團結和諧，不要變成鬥的社會。

朱立倫說，國民黨本來就是堅持以和為目標，並重視民生法案，包括推動巴氏量表、健保、財劃法等修法，都是民生所關心。接下來會期更重要的是AI科技戰及世界貿易戰，但當全世界在拚AI、貿易戰時，只有台灣在搞大罷免、在搞政治。

朱立倫強調，國民黨去年已提出AI基本法，這會期一定要通過，否則就來不及。同樣還有能源政策，去年就提出希望核電延役，否則會缺電，以及對電業法修正等。台灣要從非核家園變非碳家園，希望達到無煤減碳效果，讓全民永續健康。

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他並表示，另外對於金融產業，希望營業稅下降，提升國際競爭力；對於長照，則希望推動長照保險法，同時也鼓勵企業推動運動產業，這些都是重要的民生法案；國民黨智庫也還在研擬重要的青年就業或新創產業的法案，全力拚民生。

國民黨立委柯志恩也出席接受媒體聯訪表示，立法院新會期以民生法案優先，但很可惜現在卻被罷免風潮搞得風聲鶴唳。國民黨不求戰，但不畏戰，民進黨若堅持如此，國民黨就要起而應戰，「他們提出多少名單，國民黨就要有因應」。（編輯：李淑華）1140209

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