行政立法協調會報2/10召開 聚焦優先法案推動攻防
2025/2/9 18:43
（中央社記者高華謙台北9日電）立法院11日將召開談話會並決定開議日。黨政人士說，行政院明天中午將舉行新會期首次行政立法協調會報，邀民進黨黨團七長與各委員會召委等人，除盤點要推動的民生優先法案，也會就在野黨可能推動的優先法案研擬因應對策。
總統賴清德希望強化行政立法溝通平台，行政院1月曾召開行政立法協調會報，當時包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨團幹部與委員會召委出席，盼行政立法保持溝通管道，對重要政策與法案也要強化協商與論述。
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黨政人士今天說，明天舉行的行政立法協調會報，將盤點新會期的優先推動法案，會以福國利民的民生、拚經濟法案優先，例如「產業創新條例」、「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）等，希望讓台灣在經濟基礎上再乘勝追擊。
黨政人士表示，除了掌握發球權與話語權、打出好法案的亮點，也要預判國民黨與民眾黨可能推動的優先法案，例如中配取得身分證年限從6年縮短成4年的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，另還有公投綁大選、不在籍投票等，都會做沙盤推演並研擬因應對策。（編輯：林興盟）1140209
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