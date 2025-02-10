民團質疑學區環境改善不及格 籲政府改善

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（中央社記者林敬殷台北10日電）靖娟基金會今天與立委及交通改革民間團體舉行記者會表示，內政部國土署去年投入新台幣48億元推動永續提升人行安全計劃，經民間團體抽樣檢核，統統不及格，呼籲國土署應正視通學環境改善的執行成效。

靖娟基金會、民進黨立委林月琴，及下一代人民交通促進會、台灣安全駕駛監督聯盟、台灣障礙者權益促進會、台灣交通安全協會、行人零死亡推動聯盟、還路於民行人路權促進會、桃園市人本交通推動協會、台南市人本交通促進會上午在立法院舉行「學區環境改善全數不及格，民團呼籲3大面向不可缺通學環境調查」記者會。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，基金會去年12月針對參加國土署推動永續提升人行安全計畫的15間小學、4間國中及1間高中為檢核對象，檢核包括校地周遭通學路徑、道路環境是否提供必要資訊、資訊是否容易判斷與理解、資訊是否在正確位置及正確時機、用路人是否來得及反應、道路環境是否能減少不必要的風險等，及格60分情況下，沒有一間學校及格，平均分數僅33.79分。

許雅荏說，從這次檢核發現台灣通學環境的4大風險，包括人行道環境不連續、人行空間品質差、車道過寬藏風險及預告設施難發現，建議政府應加入民間專業交通改革團體意見。

林月琴表示，事故傷害占小孩死亡原因第一高位，交通又居事故傷害的首位，孩子的交通經驗不夠，長大後風險更高，這也是國高中生交通事故傷亡遠高於小學的原因，政府應檢討計畫執行盲點，計畫不能只衝量，只求有卻不求好，不是只改善學校四面牆的交通系統，走出四面牆之後都沒改善。

此外，政府應明確定義理想通學環境，調整收案審查、執行檢核與竣工驗收等標準，詳列具體改善項目與應設置設施，讓錢花在刀口上，經費若沒有改善問題，也是一種浪費。

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下一代人民交通促進會理事洪晨翊說，通學環境改善不只是興建人行道，還包括學區的照明、車道寬度合理規範及清晰標示，去年參與檢核時發現，學校普遍動線安全不足、道路設計不良、缺乏管制設施。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟指出，這次檢核可以發現，校園周邊人行道環境破碎不連貫，容易讓輪椅使用者被迫與車爭道，呼籲政府要好好設計人行道、道路之間的空間及照明。（編輯：翟思嘉）1140210