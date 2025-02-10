黃國昌號召掃除綠衛兵 吳思瑤：不服昌意就是側翼

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（中央社記者王揚宇台北10日電）台灣民眾黨立委黃國昌指民進黨透過發動大罷免，意圖建構一黨獨大的賴政權，因此號召志工掃除綠衛兵。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時表示，黃國昌貼標籤，「不服昌意，就是側翼」。

黃國昌於臉書撰文提到，民進黨執意撕裂社會，透過發動大罷免，意圖建構一黨獨大的賴政權，把台灣帶向威權獨裁，許多自主公民已看不下去。

黃國昌表示，為捍衛台灣得來不易的民主，自主公民挺身而出的時間到了，行動的第一步就是掃除助賴總統為虐的民進黨綠衛兵，邀請關心台灣民主、反對台灣走向新威權體制的自主公民，加入這場掃除綠衛兵的行動。

黃國昌今天在新北市出席活動時表示，感謝許多人熱情響應，到上午為止報名志工光台北市已經超過400人。他先前希望總統賴清德以執政黨主席身分表態民進黨不贊成罷免，但既然賴總統一意孤行，那麼就是自主公民站出來採取行動的時候。

針對黃國昌所言，吳思瑤今天接受媒體聯訪時表示，藍白合從立法院的議事運作到立法院外，藉由政黨之力挑動對立從未停止，藍白合只會越來越密不通風。

吳思瑤說，黃國昌說要打倒綠色威權獨裁，但威權獨裁的是中國，黃國昌一再把協助彰顯民意的公民朋友貼上綠衛兵標籤、把支持國會要正常運作的公民打成綠衛兵，「不服昌意，就是側翼」，這種先把別人貼標籤加以鬥爭清算，就是中國共產黨紅衛兵的行為。

吳思瑤表示，獨裁和威權不是台灣的民主日常，黃國昌不要錯置，也不要為了要選民眾黨主席、為了拉抬聲量，把民眾黨拉到光譜中深藍那一塊，這對民眾黨未來發展是否是好的。

媒體詢問，國民黨立委擬推動紀念日及節日實施條例草案，盼還勞工7天假等議題，吳思瑤說，針對紀念日條例草案本身，希望立委不要片面只想當「聖誕老公公」，人人都想放假，但為了要維持國家運作、經濟發展等，每個假的本身，勞資雙方各有不同的成本。

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吳思瑤表示，紀念日條例草案當然可以討論，此案涉及勞資雙方權益，應審慎多元對話，不希望在藍白合作下，沒有討論就直接強行輾壓，既然本案的本質屬於民生法案，就該好好對話，接受各方不同意見。

此外，媒體報導，有台灣不肖業者代辦中國身分證、居住證，兩岸至少有5處據點協助辦證。吳思瑤表示，不管有幾處據點、不論是在境內還是境外，只要違反國家法律、法規協助中共遂行統戰目的，都要好好嚴查徹辦。（編輯：蘇志宗）1140210