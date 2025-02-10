民團指學區環境改善不及格 國土署：將推行人友善區

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（中央社記者高華謙台北10日電）民團與立委今天呼籲內政部國土署正視通學環境改善成效。國土署說，中央與地方今年預計合力推動建置行人友善區；國土署也會繼續攜手交通部、地方政府透過全面及系統性盤點，加速建置人行安全串聯路網。

靖娟基金會今天與立委及交通改革民間團體舉行記者會表示，國土署去年投入新台幣48億元推動永續提升人行安全計劃，經民間團體抽樣，統統不及格，呼籲國土署正視通學環境改善成效。

國土署發布新聞稿表示，會持續攜手各部會、地方政府合作，逐步擴大建置人行路網，也會與民間團體合作包括行人交通安全設施條例修法研商作業、成立街道醫生團隊、建立全民參與街道改善平台及結合大專院校組成人本街道校園推展聯盟等。

國土署說，配合行人交通安全設施條例施行，今年已邀專家學者及關注兒童、交通安全、各類身心障礙等團體代表討論行人交通安全設施推動計畫。內政部也已頒布都市人本交通規劃設計手冊，縣市政府應負施政責任，有效排除道路障礙物、落實違規違停占用取締等，中央也會透過考評督促地方重視改善工作。

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國土署說明，去年起辦理全民參與街道改善平台，讓民眾自主提案及票選找出需要改善的人行道，今年3月中旬將開放第2梯次提案。

國土署強調，114年度「永續提升人行安全計畫」業務費遭立法院刪減約1000萬元，影響推動人本交通溝通工作，但這需要跨黨派支持，籲請地方首長發揮影響力降低預算刪除衝擊。（編輯：蘇龍麒）1140210