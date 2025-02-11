外交小尖兵訪舊金山 體驗多元文化魅力

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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）外交部與教育部合辦的「外交小尖兵」訪團抵達舊金山，今天在駐舊金山辦事處分享此行心得，靜心高中學生蔡宜蕾、鄧安芮表示，參訪美國校園感受到文化衝擊，美國對領導力和多元性的重視令人印象深刻。

為迎接「外交小尖兵」，駐舊金山辦事處安排美台裔青年到場交流，「舊金山台美菁英協會」（TAP-SF）前會長陳柏伃向來自台灣的學生表示，「你們來認識美國，而我們很想念台灣，希望藉由交流，互相認識彼此文化。」

在外交部發言人蕭光偉領團下，由台北市復興高中、台北市靜心高中、彰化縣精誠高中學生組成的訪問團，結束溫哥華、西雅圖行程後到舊金山，也是此行的最後一站。

「外交小尖兵」以英語分享此行豐碩成果，靜心高中學生蔡宜蕾表示，不論是與西雅圖、舊金山的台裔「海外青年文化大使」（FASCA）交流，或是與美國學生交流，都帶給她很大的文化衝擊，「海外台裔青年對台灣傳統文化的瞭解可能比我們還深」。

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蔡宜蕾與同學鄧安芮共同受訪表示，在西雅圖參觀華盛頓大學，與外國學生交流，是她們此行印象很深刻的行程之一；有別於台灣重視技能學習等「硬實力」，外國學生從小便開始培養領導力、自我探索等「軟實力」，雙方交流激盪出不同的火花。

駐舊金山辦事處長賴銘琪致詞表示，20多年前他參與辦理第一屆「外交小尖兵」活動，這個活動一方面讓台灣學生赴海外進行國民外交，一方面要鼓勵學生赴海外接受挑戰。近年更可以看見外交部多了許多女性專業人才，是一個很好的現象。（編輯：陳承功）1140211