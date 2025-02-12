國防預算遭立院凍結 美專家籲川普政府促台盡快解決

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）台灣立法院凍結大筆國防預算引國際關注。華府智庫專家華克今天表示，川普政府應鼓勵迅速解決台灣遭凍結的軍費，及聚焦處理美國武器交付落後的情形。華克並提醒，川普政府私下溝通將比公開施壓有效。

「美國企業研究所」（American Enterprise Institute，AEI）非常駐研究員華克（Dustin Walker）於AEI網頁發文指出，美國政府若分裂，對美軍而言是場災難，後果是可想而知的恐怖，例如軍事戰備面臨危機、國防工業基礎萎縮、軍隊不斷老化縮減，以及美國對中國嚇阻力遭削弱。

華克寫道，台灣能做得更好嗎？台灣作為一個民主國家，無法避免黨派鬥爭對國防政策的干擾。當前行政與立法分屬不同政黨，黨派之爭正在加劇。

他說，今年1月21日，在野立法委員通過法案，削減對台灣總統提出的預算，幅度可謂空前，刪了1.3%的國防預算，另外凍結14%。英國「金融時報」示警，台灣立委可能因凍結國防資金而疏遠川普，美國有線電視新聞網（CNN）則報導，「川普回鍋之際，台灣的分裂政治削弱國防決心」。

華克表示，好在川普沒有像媒體預測的那樣反應。川普政府的支持對台灣而言至關重要，能幫助台灣因應分裂政府帶來的挑戰，維持對國防的政治團結立場，並透過「以實力維持和平」來確保台海穩定。

他指出，首先，川普政府應鼓勵迅速解決台灣國防開支遭凍結的問題，尤其是30%的業務費。至少，立委可以在國防部提交報告後解除凍結。

華克寫道，更理想的狀況是，在野黨立委可以重新考慮預算案，撤銷國防刪減及凍結措施。在野黨立委不應泛指浪費，而是要明確指出浪費的支出，並將省下的資金用於更優先的國防事項。

他表示，台灣恢復國防經費至關重要，但同樣重要的是，台灣透過民主程序自行做出這項決定，因此川普政府私下溝通將比公開施壓更有效。

他說，其次，川普政府應該透過承認台灣在提高國防開支方面取得重大進展，以強化呼籲台灣增加軍費的力道。台灣各政黨領袖需要知道，當他們做出投資國防的艱難政治抉擇時，川普將深化美國對台灣的承諾。

華克指出，2016年來，台灣國防預算增加逾80%，這需要年度國防預算持續平均成長7.85%來達成，美國從雷根政府以來從未見過這樣的成長率。美國高通膨導致預算增幅微弱，削弱國防購買力，但台灣的預算持續超越通膨。此外，台灣目前將國家預算的15%用於國防，比美國的12%高。

他表示，台灣的國防預算占國內生產毛額（GDP）的比例已從2016年的1.82%成長到如今的2.45%。雖然台灣在這方面必須做得更好，但考量到台灣經濟在過去8年平均成長5%，這種軍費成長已十分顯著。相較之下，美國經濟成長較低，國防開支占GDP的比例卻停滯未增。

華克說，上述台灣國防開支甚至不包括特別預算編列對美軍購的額外數百億美元。而川普主政下，台灣對美軍購的金額預計會增加。

他表示，台灣軍購也提高品質，購買更多不對稱戰力來輔助傳統軍事載台，及發展自主系統。儘管如此，台灣仍有努力空間。川普政府應鼓勵台灣擴大對不對稱戰力的投資，推動更實際的訓練，及強化後備部隊實力。

華克寫道，第三，川普政府應聚焦解決美國武器交付落後的問題。台灣已購買逾200億美元的美國武器，但尚未交付。當台灣領導人有信心美國武器能夠按時運抵，將更有意願增加軍費，向美國購買武器。

華克說，要解決武器延後交付的狀況，沒有靈丹妙藥。川普政府應與國會合作，對國防工業基礎進行世代性投資，及優先向台灣提供武器。美國國防部應擴大目前的計畫，向台灣提供更多尖端、不對稱的戰力。川普政府也應該考慮導入新機制，來追究國防承包商未能按時交付的責任。

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他表示，美國可以而且應該帶頭幫助台灣等盟友和夥伴增加國防支出，以因應全球威脅，但應該以民主的同理心及謙遜的態度推進，並了解到民主國家面臨著許多與美國國防政策一樣的政治挑戰。台灣需要的是美國拉一把，而非否定。

AEI網頁介紹，華克曾任已故參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）的印太政策幕僚。羅姆尼（Mitt Romney）在2012年美國總統大選披上共和黨戰袍對決歐巴馬時，華克是羅姆尼競選團隊成員。他也是現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）2016年力拚入主白宮時的幕僚之一。（編輯：陳慧萍）1140212