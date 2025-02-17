加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勇鷹高教機失事 漢翔：組裝測試順利沒問題 未獲停產命令
首頁 / 政治

慕尼黑安全會議 吳怡農：歐洲AI軍事應用值得台借鑑

2025/2/17 10:36（2/17 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農（左）以台灣公民代表身分參加2025慕尼黑安全會議，會中與各國專家與政要交流安全與防務議題，並在現場與去年曾經訪台的烏克蘭前國會議員霍普科（Hanna Hopko）會面。（吳怡農提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年2月17日
「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農（左）以台灣公民代表身分參加2025慕尼黑安全會議，會中與各國專家與政要交流安全與防務議題，並在現場與去年曾經訪台的烏克蘭前國會議員霍普科（Hanna Hopko）會面。（吳怡農提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林17日專電）為期3天的慕尼黑安全會議落幕，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農分享現場第一手觀察，指出歐洲人工智慧軍事應用正加速發展，各國積極推動軍民合作，防務經驗值得台灣借鑑。

慕尼黑安全會議

慕尼黑安全會議

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。

在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。

與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。

會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。

看更多
關閉
16日落幕，美國副總統范斯（JD Vance）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和中國外交部長王毅等全球領袖齊聚，在慕尼黑發表重要演說。

吳怡農受德國在台協會邀請赴會，成為今年論壇的台灣公民代表，歷經3天密集又扎實的議程，吳怡農於會議落幕當天向中央社第一時間分享他在現場的觀察。

積極發聲 台灣必須參與國際安全對話

針對此行目的，吳怡農首先表示，很開心台灣終於回到這場重要的國際安全會議，雖然官方沒有機會出席，但至少在大會正式名單中，清楚標註他來自哪裡。

吳怡農把握機會，積極向與會者傳達台灣必須「參加國際重要安全防務會議」的意志，因從網路、混合戰到傳統軍事威脅，台灣都是第一線面臨安全威脅的國家。

他說，若有機會以官方身分參加國際安全防務會議，台灣不僅能向國際分享經驗，也可藉與各國交流，學習最新安全趨勢，強化自身防衛能力。

成立民間組織「壯闊台灣聯盟」、推動全民國防的吳怡農，也向與會者介紹台灣公民社會的現況與行動力，讓更多人認識台灣從基層建立起的社會韌性，以及如何透過民主防衛等方式提升自身安全。

吳怡農表示，他和現場許多專家抱持相同看法，認為「維護國際秩序不能只依賴某個國家，國內安全也不能僅靠政府，政府的安全政策更不能單靠軍隊」。

在世界面臨來自俄國、中國及伊朗的安全挑戰下，台灣更需要參與慕尼黑安全會議及類似的國際論壇，與多國建立更深度合作。

川普2.0 慕尼黑安全會議聚焦跨大西洋關係

談到本屆會議現場氣氛，吳怡農分享，范斯與澤倫斯基的發言受到極大關注，范斯尤其讓許多與會者感到意外，因為他幾乎沒有談及「安全問題」，這與外界對美國的期待形成落差。

針對烏克蘭，與會者對當前國際現實有基本共識，即俄中兩國都在觀察「歐洲跟美國接下來的關係是否會持續惡化，烏克蘭是否會被犧牲」。

他說，普遍認為，若烏克蘭被犧牲，國際獨裁強權將有更多空間，不計後果採取更具侵略性的行動。因此歐盟仍舊期待在川普2.0時代與美國有正向的互動，歐洲各國也須加緊腳步決定國內軍備預算，以因應安全威脅。

今年慕尼黑安全會議以「多極化」（Multipolarization）為主題，中國外交部長王毅在會中積極倡導不由歐美主導的「多極化」國際秩序，對此吳怡農表示：「王毅的演說，某種程度上是老調重彈，從他演說現場的出席率與反應看來，許多國家對這套不再感興趣。」

除了跨大西洋關係與全球向「多極化」發展趨勢，軍事防禦、網路安全、關鍵基礎設施保護，也是論壇重點討論主題。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳怡農特別注意到，人工智慧與自動化在軍事應用於歐洲已有成熟發展，許多國家正在推動軍隊、民間單位與企業之間合作，以提升整體防衛能力。

歐洲當前對政策溝通與政府跨部門協作不足的反省，也是台灣可借鑑之處。一名德國政治人物告訴吳怡農，慕尼黑、柏林、布魯塞爾政策制定者應設法打破「政治同溫層」，讓更多民眾了解國防與安全議題如何影響每個家庭的日常生活。（編輯：張芷瑄）1140217

#范德賴恩
#德國在台協會
#慕尼黑安全會議
#歐盟執委會
#吳怡農
#澤倫斯基
#范斯
延伸閱讀
慕尼黑安全會議報告：中國多極化戰略加劇國際對立慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險范斯慕尼黑演說犯德國眾怒 遭批為極右翼政黨助選慕尼黑安全會議美俄會談 烏克蘭總統府：不參與
吳怡農
吳怡農：壯闊台灣從未向政府或政黨申請經費補助
范斯
英前首相梅傑：美國孤立政策使全球民主陷入險境德國大選逼近 馬斯克挺極右另類選擇黨恐添變數
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：