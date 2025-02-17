慕尼黑安全會議 吳怡農：歐洲AI軍事應用值得台借鑑

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（中央社記者林尚縈柏林17日專電）為期3天的慕尼黑安全會議落幕，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農分享現場第一手觀察，指出歐洲人工智慧軍事應用正加速發展，各國積極推動軍民合作，防務經驗值得台灣借鑑。

慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 16日落幕，美國副總統范斯（JD Vance）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和中國外交部長王毅等全球領袖齊聚，在慕尼黑發表重要演說。

吳怡農受德國在台協會邀請赴會，成為今年論壇的台灣公民代表，歷經3天密集又扎實的議程，吳怡農於會議落幕當天向中央社第一時間分享他在現場的觀察。

積極發聲 台灣必須參與國際安全對話

針對此行目的，吳怡農首先表示，很開心台灣終於回到這場重要的國際安全會議，雖然官方沒有機會出席，但至少在大會正式名單中，清楚標註他來自哪裡。

吳怡農把握機會，積極向與會者傳達台灣必須「參加國際重要安全防務會議」的意志，因從網路、混合戰到傳統軍事威脅，台灣都是第一線面臨安全威脅的國家。

他說，若有機會以官方身分參加國際安全防務會議，台灣不僅能向國際分享經驗，也可藉與各國交流，學習最新安全趨勢，強化自身防衛能力。

成立民間組織「壯闊台灣聯盟」、推動全民國防的吳怡農，也向與會者介紹台灣公民社會的現況與行動力，讓更多人認識台灣從基層建立起的社會韌性，以及如何透過民主防衛等方式提升自身安全。

吳怡農表示，他和現場許多專家抱持相同看法，認為「維護國際秩序不能只依賴某個國家，國內安全也不能僅靠政府，政府的安全政策更不能單靠軍隊」。

在世界面臨來自俄國、中國及伊朗的安全挑戰下，台灣更需要參與慕尼黑安全會議及類似的國際論壇，與多國建立更深度合作。

川普2.0 慕尼黑安全會議聚焦跨大西洋關係

談到本屆會議現場氣氛，吳怡農分享，范斯與澤倫斯基的發言受到極大關注，范斯尤其讓許多與會者感到意外，因為他幾乎沒有談及「安全問題」，這與外界對美國的期待形成落差。

針對烏克蘭，與會者對當前國際現實有基本共識，即俄中兩國都在觀察「歐洲跟美國接下來的關係是否會持續惡化，烏克蘭是否會被犧牲」。

他說，普遍認為，若烏克蘭被犧牲，國際獨裁強權將有更多空間，不計後果採取更具侵略性的行動。因此歐盟仍舊期待在川普2.0時代與美國有正向的互動，歐洲各國也須加緊腳步決定國內軍備預算，以因應安全威脅。

今年慕尼黑安全會議以「多極化」（Multipolarization）為主題，中國外交部長王毅在會中積極倡導不由歐美主導的「多極化」國際秩序，對此吳怡農表示：「王毅的演說，某種程度上是老調重彈，從他演說現場的出席率與反應看來，許多國家對這套不再感興趣。」

除了跨大西洋關係與全球向「多極化」發展趨勢，軍事防禦、網路安全、關鍵基礎設施保護，也是論壇重點討論主題。

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吳怡農特別注意到，人工智慧與自動化在軍事應用於歐洲已有成熟發展，許多國家正在推動軍隊、民間單位與企業之間合作，以提升整體防衛能力。

歐洲當前對政策溝通與政府跨部門協作不足的反省，也是台灣可借鑑之處。一名德國政治人物告訴吳怡農，慕尼黑、柏林、布魯塞爾政策制定者應設法打破「政治同溫層」，讓更多民眾了解國防與安全議題如何影響每個家庭的日常生活。（編輯：張芷瑄）1140217