林佳龍會見葛來儀 感謝促國際認知中國扭曲2758決議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北19日電）外交部長林佳龍昨天接見德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀等人，感謝基金會去年在葛來儀主導下，發布「聯大第2758號決議研究報告」，讓許多民主國家認知到聯大2758號決議已遭中國扭曲。

林佳龍今天透過臉書發文指出，德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）是全球知名的國際政治專家，特別專精於台灣議題與兩岸關係，她對國際情勢的看法，不僅擲地有聲，更能影響各國政府的政策，而他和葛來儀25年前在美國華府就已經見過面，「『儀』見如故」。

林佳龍說，德國馬歇爾基金會去年在葛來儀主導下，發布「聯大第2758號決議研究報告」專文指出，中國錯誤描述與濫用聯大2758號決議，該看法獲得時任美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）的認同，讓許多民主國家認知到聯大2758號決議已遭中國扭曲。

對此，林佳龍表示，他昨天特別親自向葛來儀表達感謝，因為葛來儀的研究報告，促使對中政策跨國議會聯盟（IPAC）通過「針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，進一步讓澳洲、英國、荷蘭及捷克等國會以及歐洲議會通過友台決議，對台灣反制中國的法律戰，有莫大的助益。

林佳龍說明，葛來儀還邀請12位年輕學者同行，他們的專業領域跨越國際政治、商業、AI、資通訊、公衛等，從他們的熱烈發言中，就可以感受到他們對台灣議題的關心與重視。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳龍也和年輕學者分享川普（Donald Trump）回任美國總統後，在安全議題上延續印太戰略，而台灣也會負責任的增加國防投資，以確保台海的和平穩定，在經濟上台灣期待可以與美國深化經貿往來，期待「讓美國再次偉大」的路上，台美成為夥伴關係。

林佳龍表示，透過面對面的溝通，能精確地傳達台灣外交政策及對國際情勢的看法，減少訊息多層次傳播的誤差，更期待台灣年輕的外交官，可以藉此跟美國年輕學者互動，讓彼此的友誼一代一代的傳承下去。（編輯：楊凱翔）1140219