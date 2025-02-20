傳花蓮某校長涉性侵 縣府：已展開調查勿枉勿縱

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（中央社記者王揚宇、李先鳳台北20日電）無黨籍花蓮縣議員楊華美、民進黨立委陳培瑜等人今天說，接獲陳情，花蓮縣爆出某校長涉嫌利用公務出差之便性侵女職員案件，希望花蓮縣政府調查，懲處違失校長。花蓮縣教育處長翁書敏回應，已展開調查程序，勿枉勿縱，絕不寬貸。

楊華美等人今天在立法院召開記者會表示，花蓮縣某校長透過公務出差期間，利用其身分邀請被害人在會議後餐敘飲酒，且在被害人酒醉後，趁機帶到汽車旅館發生性關係等案件，而被害人事後在丈夫的支持下投書縣長信箱，花蓮縣政府卻毫無作為。

被害人丈夫出席記者會發言時數度哽咽，說明太太遭校長性侵的經過，並提及向縣長信箱投訴卻求助無門的情況。被害人透過預錄音檔指出，這件事情帶來的傷痛，不是時間可以沖淡，也不是要她勇敢堅強就能輕輕帶過，況且經歷創傷後，還要面對外界質疑甚至譴責，實在太痛苦、沉重。

楊華美說，縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至依法在調查過程中，就可以先行對行為人停職，但遺憾的是，被害人陳情至今2個多月，仍然沒有看到主管機關的動作。

陳培瑜呼籲，中央及地方主管機關不該再讓性平機制形同虛設，使得讓原本應該受到保護的人，反而陷入更深的痛苦與無助。

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花蓮縣教育處長翁書敏接受媒體聯訪表示，接獲校園疑似性平案件後已立即展開調查程序，進度仍在進行中，若調查結果屬實，將秉持勿枉勿縱的立場，絕不寬貸。

針對調查時間冗長，翁書敏指出，獲悉後即積極了解，不論是當事人陳述說明或督學報告，發現有狀況須進一步釐清，因此慎重外聘專家學者組成調查小組進行調查，希望釐清事件真相，再做後續處置。目前調查進度暫不便透露。（編輯：蘇志宗）1140220