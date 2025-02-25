悼念朱樹勳辭世 民眾黨：沒有朱P就沒有柯文哲

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（中央社記者郭建伸台北25日電）亞東醫院副董事長朱樹勳今天辭世，由於朱樹勳與前民眾黨主席柯文哲是師徒，民眾黨今天透過柯文哲的臉書悼念朱樹勳。民眾黨指出，不論是從醫或從政，朱樹勳影響柯文哲深遠，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

新北市亞東醫院今天表示，該院副董事長朱樹勳於今天上午9時辭世，享壽87歲。亞東醫院對此感到不捨與哀痛，治喪與追思儀式正安排中。

雖然柯文哲目前因涉京華城案遭羈押禁見，但民眾黨仍透過柯文哲社群帳號發表追思悼念文章。

民眾黨指出，得知朱樹勳於今天上午9時辭世，深表不捨與哀痛，朱樹勳是台灣心臟外科權威，一生為台灣醫學付出貢獻，表現出類拔萃，更不吝提攜後進，造福大眾。

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民眾黨指出，朱樹勳對柯文哲影響深遠，尤其在疫情時並肩作戰，共同為防疫盡心盡力，師徒間情誼緊密深厚，感謝朱樹勳一直以來對柯文哲的提攜與諄諄教誨，不論是在從醫期間乃至於後續從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

文字內容也提到，僅此代表柯文哲向朱樹勳及家屬表達最深的敬意，「願朱教授安息」。（編輯：翟思嘉）1140225