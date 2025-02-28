彭博專訪鄭麗君：台灣密切關注烏克蘭局勢發展

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（中央社台北28日綜合外電報導）行政院副院長鄭麗君接受彭博電視（Bloomberg TV）專訪時說，台灣一直密切關注烏克蘭局勢發展，並矢言強化台灣防禦能力，包括開發自己的軍用無人機。

報導提及美國總統川普政府削弱對烏克蘭的支持力道，引發外界質疑華府對台承諾。當被問及台灣是否擔心川普決定扭轉美國多年的外交政策、轉而擁抱俄羅斯總統蒲亭時，鄭麗君告訴彭博電視：「台灣一直密切關注烏克蘭局勢發展。」

她說：「對台灣來說，現在最重要的是如何在印太地區承擔責任。」認為強化這類能力是和平的基礎。當被問到台美關係前景，鄭麗君說：「我們正密切關注川普政府的政策。」

彭博指出，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，台灣隨即宣布與烏克蘭站在一起，當時的美國總統拜登還打破數十年傳統，稱美國將保衛台灣免受中國侵略。然而川普上任後近日施壓烏克蘭與俄國達成協議停戰，甚至不願回答是否願意防衛台灣這類問題。

鄭麗君強調，川普上任以來，美國政府就已發表聲明多次強調台海和平重要性，「這也是大多數民主國家的共識」。

鄭麗君負責政府內一個有關美台關係的工作小組，她強調，總統賴清德希望與川普政府深化在安全、科技和貿易等方面關係。

彭博指出，無人機目前是台灣自衛策略的重要一環，尤其台灣見識到無人機在俄烏戰爭中扮演要角，是台灣發展讓民用無人機轉變為用於國防的原因之一，將無人機連結關鍵通訊系統，並在發生衝突時搭配合適的武器。

鄭麗君說：「談到無人機，我們從烏克蘭的經驗中看到，它們可以成為戰力倍增的助力，在灰色地帶衝突和軍事交戰中提供戰略和戰術優勢。」

儘管中國無人機目前在全球市占率超過70%，鄭麗君表示，希望台灣能利用製造能力和高科技優勢競爭，還說「如果無人機是在民主國家製造，我們能確保其網路安全」。

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彭博指台灣去年對美國貿易順差創新高，川普今年重返白宮執政後，揚言對半導體等產品徵收約25%關稅，這將對台灣經濟構成一大風險，因為人工智慧（AI）熱潮帶動晶片等高科技產品巨大需求，台灣經濟從而受益。

鄭麗君表示，與美國合作有助民主國家在高科技產業中保持領先地位，「我們希望讓大家知道未來台美高科技產業合作互利互惠」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140228