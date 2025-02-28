英法相勸無效 川普拒承諾軍事支援烏克蘭維和

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天與到訪華府的英相施凱爾會談，他表示相信在俄烏達成和平協議後，俄國總統蒲亭不會違反。川普也拒絕承諾美國會軍事支持日後要派駐烏克蘭的維和部隊。

紐約時報指出，川普在白宮接待施凱爾（Keir Starmer）答覆關於蒲亭的問題時說：「我覺得他會履行承諾，我到現在已認識他已經很久了。」

紐時直言川普這番話凸顯他依然靠向蒲亭，即便烏克蘭總統澤倫斯基表訂28日就要抵華府與美方敲定礦產資源收入分享的協議。川普一直推動烏克蘭簽署礦產協議，以彌補美國3年來向烏克蘭提供的數十億美元軍事和人道援助。

法國總統馬克宏與英國首相施凱爾本週相繼到華府，盼在川普與俄國談判結束俄烏戰爭時不犧牲基輔的利益。施凱爾與川普會面時說，英國「已準備好派遣地面部隊與飛機，並與盟國密切合作來支持相關協議」，還說「這是唯一能讓和平持久的方式」。

施凱爾還藉這次訪美將英王查爾斯三世（King Charles III）的國是訪問邀請函面交川普，讓他有望成為首位兩度獲英方國是訪問邀請的美國總統（川普第一任時獲英國女王伊麗莎白二世邀請國是訪問及晚宴）。

然而紐時認為，即便抬出歷史性國是訪問邀請，施凱爾似仍未能讓川普轉變烏克蘭議題態度。川普根本沒主動提美軍會否支持含英軍在內的維和部隊。

後來在今天中午於橢圓形辦公室，川普終於被媒體問到「若英國派維和部隊到烏克蘭後，俄國違反和平協議再次入侵，到時美國會來相援英國嗎」。

川普在應對這道問題的一分鐘內語氣模糊且反覆，先似乎給出否定答案，稱「他們（英軍）能顧好自己」，中間又好像改口，稱「若他們需要幫忙，我會一直跟英國站在一起」；最後又說「他們不會需要別人幫忙」。

後來川普索性當著副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）的面問施凱爾「你們能自己對付俄國吧？」引來橢圓形辦公室內一陣尷尬笑聲。

華盛頓郵報認為，施凱爾想藉英王國是訪問邀請等取悅方式把靠向莫斯科的川普拉回，然而川普還是在打迷糊仗，不講明美軍願否當歐洲維和部隊的「後盾」。

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川普告訴記者們：「我不知道你們說的後盾，指的是心理上的，還是軍事上或什麼的。我們會到烏克蘭（開採天然資源），自然就是他們的後盾。」還說開採天然資源本就是準備與澤倫斯基簽署的礦產協議內容一環。

川普26日在白宮的內閣會議表示，他將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署礦產協議，彌補拜登政府任內援烏花費；川普除表明不會向烏克蘭提供太多安全保證、烏克蘭的安全保證應由歐洲提供外，還要烏克蘭「忘掉」加入北約這檔事。（譯者：陳亦偉）1140228