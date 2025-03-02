張憲義當CIA線人阻台灣發展核武 CNN受訪強調問心無愧

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（中央社紐約1日綜合外電報導）台灣核子工程專家張憲義40年前向美國洩露台灣發展核武的計畫，導致台灣被施壓終結核武夢。高齡81歲的他如今接受CNN專訪，強調自己問心無愧，認為這樣做「對台灣人民有益」。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，1960至1980年代，台灣在極機密的情況下加速發展核彈，盼追上中國腳步，陸軍上校張憲義是當年台灣核武計畫領銜人物，但他也是美國中央情報局（CIA）線人，在傳送關鍵情報給美方後，於1988年1月叛逃美國，如今與家人落腳在愛達荷州。

批評者責備張憲義背叛祖國、妨害台灣嚇阻中國入侵的能力，但他在愛達荷州住家接受CNN罕見專訪時說自己「沒有背叛」，「問心無愧」。

報導指出，北京1964年試爆核武成功後，台灣政府憂心忡忡，繼而於1966年啟動核武發展計畫，張憲義獲選前往美國田納西州橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）接受先進核技術訓練。

他透露，儘管台灣官方宣稱核子研究僅用於和平目的，但被派去美國的學生都清楚，真正任務是學習武器開發技術。

張憲義回憶，早在橡樹嶺期間，CIA就對他產生興趣。他記得自己在1969、1970年左右接過一通電話，對方自稱是一家對核電業務有興趣的公司，並提議共進午餐，當時張憲義以任務在身為由回覆沒興趣，多年後才知道打電話的是CIA。

張憲義學成回台後，在中山科學研究院核能研究所（INER）負責主持模擬核爆用的電腦程式碼研發計畫。但美國當年在防止核武器擴散的政策下，反對任何國家投入開發核武。為降低曝光風險，台灣當時只尋求秘密建立可隨時快速生產核武的能力，而非建立核武儲備。

1978年，鄧小平成為實際上的中國最高領導人，他警告如果台灣獲得核武，中國將以武力回應。張憲義說他認為中方態度「相當認真」，兩岸發生核衝突的風險，讓他備感壓力。

1980年，CIA在張憲義訪美期間再度接觸他，這回張憲義同意對談，並在協助CIA若干任務後，於1984年成為線人。

接下來4年裡，張憲義每隔幾個月會跟一名叫做「馬克」（Mark）的CIA官員在台北周遭一些安全藏身地點碰面，包括士林夜市附近一間公寓。CIA官員在會面時要求他提供核能研究所近期計畫的訊息，並拍攝敏感文件的照片。張憲義說這類對話相當專業，對方除用筆記下他的回答，還一直說會盡己所能保護他與家人的安全。

核擴散問題專家歐布萊特（David Albright）表示：「美國針對台灣核武計畫，跟台灣玩貓抓老鼠的遊戲許多年。張憲義確保美方握有讓台灣無法否認的大量證據…讓美方可以直接與台灣當局交鋒。」

1988年，張憲義在美方協助下，帶著妻子與3個孩子叛逃至美國。那時美國總統雷根（Ronald Reagan）領導的政府已蒐集充分證據，並把握蔣經國去世的機會，施壓繼任者李登輝配合。張憲義離台幾個月後，美國便派專家赴台拆除一座鈽分離廠，並負責監督去除重水及受輻照燃料。

而根據專家說法，台灣當年的核武計畫已接近完成。

張憲義的通緝令已於2000年失效，但他一直未返台。張憲義告訴CNN，他不確定自己會被如何看待。台灣總統府與國防部拒絕回應CNN的置評請求。

張憲義與CIA合作的決定，在台灣仍是爭議話題。一些人主張，假如台灣當時成功獲得核武，即可嚇阻中國入侵，如同烏克蘭若留住蘇聯時期的核武器而非放棄，可能就不會被俄羅斯入侵。

但張憲義認為自己40年前所做的決定是正確的。

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他表示：「我決定提供資訊給CIA，因為我認為這樣對台灣人民有益。台灣和中國之間是有政治紛爭，但發展任何形式的致命武器，對我來說都是愚昧的行為。」

他認為「至少（我們）沒挑釁中國大陸，掀起一場侵台戰爭」，「我這麼做問心無愧，沒有背叛，至少對我自己沒有」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140302