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力挺友邦瓜地馬拉 台灣採購咖啡增加5成創新高

2025/3/4 07:52
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市3日專電）由外交部中美洲經貿辦事處籌組的台灣咖啡考察團，力挺友邦瓜地馬拉，預計採購38個貨櫃、72萬公斤咖啡生豆，除比去年增加近5成，考察團規模和採購量更創下歷年新高。

台灣「2025年中美洲咖啡經貿考察團」日前抵達瓜地馬拉，實地考察咖啡生產鏈。3日上午也前往瓜地馬拉咖啡協會（ANACAFE）拜訪，並且親身杯測瓜國各個產區，不同品種風味的咖啡。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧表示，相較去年11家台灣業者組團考察，下單採購總價值260萬美元，26個貨櫃的咖啡生豆；今年增加到13家台灣業者參與，更大幅採購總計38個貨櫃、共72萬公斤咖啡生豆，顯示台灣消費者對瓜地馬拉咖啡的喜愛，更凸顯台瓜蓬勃商機發展。

徐韶慧強調，根據統計，2024年瓜地馬拉進口的咖啡豆占台灣咖啡消費總量的10%以上，是台灣第4大的咖啡進口國。換句話說，台灣每賣出10杯咖啡，就有超過1杯是來自瓜地馬拉。此外，台灣在整個亞洲的咖啡消費國中也位居第3，僅次於日本和韓國。

去年5月底，中國突然宣布禁止瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡豆進口，作為外交勒索手段，引起瓜國政府和業者不滿。台灣外交部和台灣咖啡進口商第一時間伸出援手，將這一批咖啡貨櫃轉運往台灣。

中美洲經貿辦事處也別出心裁，將這批瓜國咖啡豆製作成濾掛式咖啡包，在此次參訪行程更將致贈瓜國友人「限定版友誼咖啡」禮盒，成為台灣力挺瓜國另一種象徵。

根據瓜地馬拉中央銀行數據，2024年瓜地馬拉對台灣的咖啡出口超過1800萬美元，相比於2023年，出口量增長了13%；而咖啡也僅次於糖，成為瓜國出口台灣的第二大商品。出席活動的瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯（Julio Orozco）特別感謝台灣和瓜地馬拉共同推廣咖啡，不只進一步提升全球市場地位，更讓台瓜人民及瓜國咖啡農都能夠受惠。

除了政治因素干擾，近年來全球咖啡受到氣候變遷影響，產量供應不穩，市場價格也大幅波動。台灣咖啡考察團業者張正仁指出，過去咖啡價格雖然每十年就會有一次上漲，但基本上2、3個月後就恢復平穩。不過自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，咖啡價格卻持續走揚，這種情況是過數十年罕見的，自然也造成進口商的成本壓力。

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張正仁強調，現在只能觀察3、4月後，全世界第一大咖啡生產國巴西氣候是否穩定，產量回穩，未來咖啡價格波動才會明朗。

中美洲經貿辦事處（CATO）表示，瓜地馬拉因地理條件與多樣化的微型氣候，本身擁有8大咖啡產區，其中以安地瓜（Antigua）與維維特南戈（Huehuetenango）尤為出名。台灣考察團此次也將深入位於內陸高海拔，地處偏遠交通不便的維維特南戈產區，親自探訪並了解當地咖啡從種植、採收、處理到烘焙的完整生產流程，並與咖啡農、處理廠及出口商交流。（編輯：張芷瑄）1140304

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