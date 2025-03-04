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首頁 / 政治

因應敵情威脅配合組織調整 海軍陸戰隊學校將更銜

2025/3/4 14:48
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（中央社記者吳書緯台北4日電）海軍陸戰隊學校是許多在海軍陸戰隊服役的官兵，曾經進行受訓的單位。知情人士證實，因應當前敵情威脅及整體防衛構想規劃，海軍教育訓練組織進行調整，完備教育訓練能量，海軍陸戰隊學校將更銜為海軍陸戰隊專長訓練中心。

國防部日前令頒廢止「海軍技術學校組織規程」、「海軍技術學校編制表」、「海軍陸戰隊學校組織規程」、「海軍陸戰隊學校編制表」。

知情人士今天告訴中央社記者，海軍教育訓練組織調整，均依照當前敵情威脅及整體防衛構想規畫，以應對戰場及任務型態改變，完備教學訓練的能量，確保防衛作戰遂行。

針對海軍技術學校及海軍陸戰隊學校未來的規劃，知情人士表示，目前正在進行教訓組織調整與能量整合規劃，並更銜為專長訓練中心，以滿足未來軍種作戰與教訓需求。

據了解，海軍技術學校將會更銜為海軍專長訓練中心，海軍陸戰隊學校將會更銜為海軍陸戰隊專長訓練中心，預計將會在近期進行更銜。

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青年日報過去曾報導，海軍陸戰隊學校成立於民國41年，平時負責海軍陸戰隊基層軍、士官基礎、進修、分科專業、專長培訓、分科教育及訓練等，以及海軍陸戰隊新兵第二階段專長訓練，同時負責海軍陸戰隊兩棲作戰戰術、戰法及準則教令編撰；戰時應急戰備階段依令擴編動員為「陸戰後備旅」。

海軍技術學校負責海軍航海、輪機、戰系、通信、指管、反潛等各專業專長、分科、職前、進修教育訓練，並負責常備士官班基礎教育。（編輯：林興盟）1140304

#國防部
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