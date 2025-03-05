司徒文：應備戰以避戰 與中和平交往代價有香港實例

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）美國準國防部次長柯伯吉重申，台灣軍費應接近GDP的10%。立委以及美國在台協會前處長司徒文今天受訪時解讀，這是強調台灣應提升國防能力；司徒文說，「應備戰以避戰」，任何提出與中國和平交往的人，都要意識到代價為何，香港實例已擺在眼前。

美國聯邦參議院軍事委員會美東時間4日舉行柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部負責制定政策的次長人事聽證會，兩位議員對台灣國會刪減國防預算表達疑慮，參議員蘇利文（Dan Sullivan）抨擊「玩危險遊戲」。柯伯吉對此則說，台灣國防預算應提升到GDP的10%。

為期3天的「2025TTX區域安全兵推」今天舉行成果發表，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A. Stanton）受訪時則說，美國當今政府較誇張（hyperbole），柯伯吉應是在強調台灣要提升自我防衛能力，加強國防投資，這也與美國總統川普（Donald Trump）態度相符合。

司徒文強調，台灣確實需要提高國防預算，也有許多需求，但台灣政府應有空間自行安排國家預算；他不會認真看待隨口提出的整數，尤其在美國政府有無就此進行全面了解都還未知的情況下。

至於「玩危險遊戲」的說法，司徒文解讀，中共想要併吞台灣的企圖明確，問題在於包括國民黨在內一些人宣稱「美方支持不會來」、「台灣早晚成為中國的一部分」。

國民黨立委陳永康會後受訪表示，柯伯吉了解的並不是全貌，希望執政黨與在野黨能組團去美國說明，且也要有足夠總稅收來支持，並考量對其他部會的排擠，需要跨部會協商。

陳永康強調，國防預算要找到整體國安戰略的平衡點，而不是用意識形態來支持或不支持，砍刪凍都不對；國防部上午提出4年期總檢討，國防政策僅一頁半、軍事戰略兩頁半，細節不夠無法進行系統化討論。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元於「2025TTX區域安全兵推」對談場次提及，台灣於馬政府時期與中國友好，並無劍拔弩張的局面，維持與中國的和平關係。

司徒文認為，香港的例子已經擺在眼前，香港無法與中國對抗而被接管，中國頒布「國安法」改變了一切，人民被掐喉、無法遊行抗議，繁榮光景不再，香港早已不是「一國兩制」，而是「一國一制」，中共無法允許中國任何一部分的獨立思考，「一國兩制」根本不管用。

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司徒文強調，「無法想像台灣若被中國接管的樣貌」，必須思考與中國維持和平關係的代價為何，台灣是否會因此弱化，台灣自由民主生活方式、教育文化的維持至關重要。

至於王伯元提出「不應備戰、應避戰」的說法，司徒文說，要備戰以避戰，很失望川普至今未表態對台支持。（編輯：蘇志宗）1140305