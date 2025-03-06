傅崐萁訪港團員遭逮 綠籲民眾警覺赴中港澳風險

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（中央社記者葉素萍台北6日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁訪問香港時，有同團團員被逮捕。民進黨中國部今天表示，面對台灣人赴中港澳的風險遽升，政府有責任要充分提醒國人提高警覺；也要提醒民眾，近期若無必要，應審慎思考是否需前往中港澳。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中1名團員入境時被拘捕。

民進黨中國部今天透過官方臉書專頁表示，事實再度證明，中國政府不僅毫無人權法治概念，而如今已不只是中國，連香港、澳門都成為台灣人的險地，一旦入境就可能被中國政府任意抓捕扣押、危害人身自由。

民進黨中國部呼籲，香港政府應立即回應陳姓業者家屬與台灣社會的關切，並保障其人身權利，不能再用「秘密關押、黑箱審判」的中國特色方式對待台灣人民。

民進黨中國部說明，國民黨、花蓮縣府不聞不問，讓人質疑傅崐萁成「中共司法壓迫協力者」；國民黨、傅崐萁、徐榛蔚應負起應有責任，不要再裝死、配合中國粉飾太平。

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另外，民進黨中國部強調，面對台灣人赴中港澳的風險遽升，政府有責任要充分提醒國人提高警覺。包括陸委會去年6月宣布調升赴中港澳旅遊警示為橙色燈號、建置赴中港澳動態登錄系統等作為，如今看起來都非常有必要。

民進黨中國部重申，也提醒所有國人，近期若無必要，應審慎思考是否需前往中港澳，出發前也應充分參考政府提供資訊與登錄赴中港澳系統，留意自身安全、避免誤入中國陷阱。（編輯：張若瑤）1140306