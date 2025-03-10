陳智菡證實府擬派代表赴柯文哲爸爸告別式 柯家婉拒

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（中央社記者陳俊華台北10日電）前台北市長柯文哲的父親柯承發病逝，今天舉行告別式，傳出總統府原本也要派代表參加，但柯家委婉拒絕。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，已跟家屬確認過，確有此事。

柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發2月17日病逝，今天舉行告別式，柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐，與家人共同送柯爸最後一程。

據了解，總統賴清德有致電關心，請家屬節哀保重，也感念柯爸爸生前對他的照顧。

也傳出總統府先前向柯家表達，希望派代表參加告別式，不過柯家人以「總統府事務繁忙就不用，國家大事為重，不需要派人特地來」為由，委婉拒絕。

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對此，陳智菡今天也證實，已跟家屬確認過，確有此事。

民眾黨團副總召張啓楷受訪時回應，尊重家屬決定，不便多說。（編輯：張若瑤）1140310