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林右昌：政策宣講與罷免無關 勿混為一談

2025/3/11 20:10（3/11 20:33 更新）
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圖為民進黨秘書長林右昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，首發場15日從台中市出發。民進黨秘書長林右昌今天表示，宣講跟罷免沒有關係，不要混為一談。

立法院明天將處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，林右昌今天出席總統府資政顏志發的「春之宴」時表示，總預算審查過程荒腔走板的惡刪凍結，對國家施政有重大影響，這不只是個別政黨攻防，而是影響到每個民眾、國家基礎建設、產業及社會投資。

談到民進黨15日起將啟動下鄉政策宣講會，林右昌表示，最重要還是看明天藍白在立院能否理性面對總預算爭議，支持覆議案通過，讓總預算有修正的機會；他說，請國民黨、民眾黨2位黨主席懸崖勒馬，以百姓與國家福祉為重，至於政策宣講會整體規劃，民進黨會在適當時機跟大家報告。

外界解讀下鄉宣講是為「大罷免」添柴火，林右昌說，各種政治貼標籤都是國民黨、民眾黨會做的事情，如果啟動下鄉宣講，最主要還是去年擴權違憲法案、總預算大幅刪減，讓國家運作產生很大困難，行政、監察、司法部門都受到影響，這要跟社會大眾說明白；他說，宣講其實跟罷免沒有關係，不要混為一談。

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另外，傳出林右昌曾在農曆年前拜會前總統蔡英文，對於是否為了新北市長初選要爭取蔡英文支持，林右昌說，從2009年開始，他跟蔡英文是長官、部屬關係，他在年前拜訪蔡英文請安、問候、拜年，有很多可以聊的事情，「你剛剛提到的，並不是聊的一個內容」，更重要的是，此時此刻國難當頭，每個人都應該思考可以為台灣、為國家做什麼，盡量不要討論到個人的未來。

媒體追問，近日積極跑新北行程，是否大罷免潮後將辭去秘書長職務投入初選，林右昌重申，此時此刻不要談論個人的未來，現在內外挑戰非常多，應該思考自己能為國家、台灣做什麼，這是現在最重要的事情。（編輯：謝佳珍）1140311

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