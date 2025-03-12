菲智庫網路安全座談會 駐菲副代表分享台灣經驗

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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓智庫與加拿大政府合辦網路安全座談會，駐菲副代表李廷盛以台灣保護網路安全、對抗假訊息等具體作為與各國代表分享經驗。

菲律賓智庫Stratbase研究所與加拿大駐菲大使館11日至12日在馬尼拉合辦網路安全座談會，主題為建設網路韌性、確保關鍵基礎設施及民主價值，駐菲副代表李廷盛受邀擔任講者之一。

李廷盛以「網路安全作為推進地緣政治利益的工具」為題，分為金融安全、社會安全與國家安全等3個層次，講述網路安全。

他分享2016年7月東歐駭客集團駭入台灣提款機系統、2021年加油站遭惡意軟體攻擊、2022年中國網軍駭入便利商店和車站電子看板、今年2月及3月兩家醫院分別被駭等案例，以及台灣化解威脅及破案的作法。

李廷盛強調，網路資訊真假難辨，極可能被用為資訊作戰，如果事前沒有做好防範與準備，建立強韌的社會防禦網，災害損失可能擴大且難以恢復。

他總結，面對假訊息應在20分鐘內快速反應，附上正確訊息以作澄清，遏止假訊息散播的最佳方法就是不聽、不傳及加強法治教育。

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李廷盛為空軍中將退役、曾任中華民國副參謀總長、空軍副司令以及國防安全研究院代理執行長。

座談會其他講者包括菲律賓資通訊科技部次長、警察與網路犯罪防範單位首長，以及美、英、德、歐盟、馬來西亞等國專家。（編輯：張芷瑄）1140312