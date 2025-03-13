新北捷運環狀線強震災損 監院糾正北市捷運局未盡施工督導

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（中央社記者溫貴香台北13日電）監察院調查新北捷運環狀線0403地震災損案缺失，主辦機關台北捷運局未善盡施工督導及履約管理之責，與所屬第一區工程處共同落實第二級品管，致生重大災損，有重大違失，提案糾正。

花蓮縣壽豐鄉去年4月3日發生芮氏規模7.2地震，導致新北捷運環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩的盤式支承損壞，造成11處鋼箱梁錯位、軌道變形、139項設施受損，以及板橋站至中和站之間無法營運。

監察委員趙永清、葉宜津今天召開行記者會表示，這起案件施工單位、設計單位、監造單位、主辦機關，乃至於主管機關，均有程度不一的缺失。

趙永清更表示，這次調查敲響了台灣在公共安全及結構安全方面的警鐘，值得所有人民共同關注。

監察院糾正案文指出，新北捷運環狀線嚴重災情肇因於施工單位中華工程未按圖施作，應依契約求償，並依法追究其因未按圖施工致生公共危險之責。

監察院糾正案文表示，台北捷運局所屬第一區工程處（時為東區工程處）自辦監造，未依規定善盡監造責任，就隱蔽部分訂定檢驗停留點、監督施作、先行查驗並記錄存證；主辦機關台北捷運局也未善盡施工督導及履約管理之責，與所屬第一區工程處共同落實第二級品管，致生重大災損，有重大違失，因此，提案糾正。

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監察院表示，將持續追蹤本案後續求償事宜，確保民眾權益。監察院並強調，公共工程品質攸關民眾安全，相關單位應以本案為鑑，切實檢討改進，避免類似事件再次發生。

葉宜津表示，地震造成93公分軌道位移，交通部應當引以為戒看待此事，作為之後案件參考。（編輯：林興盟）1140313