環狀線震損北市遭糾正 侯友宜：將提告中工求償

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北捷運環狀線震損案，監察院糾正台北市政府。新北市政府另將向施工單位中華工程求償，新北市長侯友宜今天指出，已委任律師團準備訴訟程序，會以最快速度提訴訟。

監察院今天公告糾正案文指出，新北捷運環狀線嚴重災情肇因於施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，新北市捷運局允應依契約求償，並依法追究其因未按圖施工致生公共危險之責。

另外，台北市捷運局所屬第一區工程處（時為東區工程處）自辦監造，未依規定善盡監造責任，就隱蔽部分訂定檢驗停留點、監督施作、先行查驗並記錄存證；台北市捷運局也未善盡施工督導及履約管理之責，與所屬第一區工程處共同落實第二級品管，致生重大災損，有重大違失，提案糾正。

侯友宜上午前往蘆洲區公所出席行動治理座談會議，會前接受媒體聯訪。媒體提問，對於監察院就捷運環狀線震損案公布調查結果的看法。

對此，侯友宜表示，已委任律師團準備訴訟程序，會以最快速度提出訴訟。

媒體追問，對於民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會的意見。對此，侯友宜指出，與民眾溝通是有必要性，但溝通過程一定要說實話，不要帶風向，更不要煽動仇恨。

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環狀線因去年0403地震損害，9跨鋼箱梁位移。新北市政府今年1月間公布第三方鑑定報告指出，災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，就不會發生損壞，認定是廠商疏失，中華工程未按核定施工圖施作。

新北市、台北市政府將共同向中工求償新台幣19.27億元。（編輯：戴光育）1140313