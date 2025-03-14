楊紫瓊IG提中國台北引議 網友反彈：台北在台灣

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（中央社台北14日綜合外電報導）奧斯卡影后楊紫瓊在社群媒體Instagram發文提及「中國台北」引發熱議，有網友指台北就在台灣，從沒聽過有中國城市叫做台北；也有人說她搞錯了，稱台北即可無需提到中國。

珠寶品牌蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）位於台北101大樓的全新旗艦店本月11日開幕，楊紫瓊（Michelle Yeoh）參加剪綵儀式後在IG發文說：「謝謝蒂芙尼邀請我們到中國台北（Taipei China）。」

自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，截至今天上午，楊紫瓊這則貼文獲得將近3萬3000個讚及7000則評論，不過不少是在批評她的用字遣詞。

一位IG用戶說：「從來沒聽過中國哪座城市叫台北，只有在台灣。蜜雪兒（楊紫瓊英文名），我很驚訝。」

另一名用戶建議：「妳可以說『台北』就好，不需要提到中國。妳搞錯了。」

IG帳號為sychcc的網友質問：「如果妳想當中國人就自己去當，為何要拉著別人一起？妳說中國台北是有什麼目的？」

IG網友wangtw則說：「蜜雪兒，別這麼做。台北是在台灣而非中國。」

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楊紫瓊不是第一個因發表兩岸相關言論，而陷入爭議的名人。

美國職業摔角選手約翰希南（John Cena）2021年宣傳系列電影「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）期間，曾於某次採訪中稱台灣為「國家」而遭到中國抨擊，之後他用中文道歉，以安撫中國觀眾。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140314