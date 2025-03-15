屏東腦麻莊園集眾人愛心 蕭副總統：台灣良善力量

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣磐石社會福利事業基金會籌建腦麻全日型住宿機構「飛揚天使莊園」，歷經11年募款籌建今天落成，副總統蕭美琴出席並表示，眾人愛心促成莊園，代表台灣良善的力量。

飛揚天使莊園位於在屏東縣里港鄉，是全台首座以腦性麻痺為主的全日型住宿機構，籌設期間克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停工、原物料飆漲、當地民眾抗議等狀況，歷經11年募款建設，終於在今天正式開幕啟用。蕭副總統、屏東縣長周春米和民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱均出席。

蕭副總統致詞表示，莊園是眾人愛心促成的成果，代表台灣處處有溫暖與良善的力量，不論過去在外交或是現在協助總統與世界接軌過程中，台灣最重要資產就是台灣人民對彼此的關懷與愛心，這也是國際社會敬重的地方。

蕭副總統說，非常感謝民眾用同理心、包容與愛心，支持腦麻者可以找到安身立命的地方，這過程中不論出錢還是出力，都是腦麻者的守護天使，都是台灣愛的力量，讓莊園成為散發愛的地方。

周春米提及，過去曾拜訪腦麻家庭，發現照顧腦麻兒的父母艱辛，而隨著孩子長大，父母親無法扛起孩子的體重，這時就需要住宿社福機構協助；縣府在前縣長潘孟安任內，就陸續將莊園周邊道路進行友善建置，走到今天終於啟用，見證在愛心能量下落成的機構。

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磐石社會福利事業基金會董事長王岡鳳則說，感謝社會上眾多善心企業及人士，有錢出錢、有力出力，在籌募資金期間不離不棄陪伴支持，一路走來雖然艱辛但不孤獨，點滴感念在心頭；未來營運是另一階段挑戰開始，將啟動認養計畫，讓莊園能永續運作。

飛揚天使莊園服務對象以年滿18歲以上身心障礙者（第1、7類），至多可服務96名，透過全方位照顧服務，提供舒適、安全的居住環境，讓96戶家庭及其家人手足可以放心投入職場及獲得喘息空間。（編輯：郭諭儒）1140315

屏東縣磐石社會福利事業基金會籌建腦麻全日型住宿機構「飛揚天使莊園」15日落成，副總統蕭美琴（前左）出席並植樹留念。中央社記者李卉婷攝 114年3月15日