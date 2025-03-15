政府清查農保資格 藍委：老農被養套殺

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（中央社記者王承中台北15日電）政府大規模清查假農民，國民黨立委丁學忠今天表示，許多農民一輩子務農，年老把土地出租，竟被認定沒在種田，等於變相要求農民做到死，才能擁有農保。國民黨立委張嘉郡指出，不少老農配合政策把地租給光電業者，卻因此失去農保，被政府「養套殺」。

根據聯合報14日報導指出，監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定清查對象為被保險人將加保土地出租他人領取天災救助，以及出租農地給光電業者，雲林縣政府本月初收到農業部行文應清查名單，人數逾5000人，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

國民黨雲林縣立委丁學忠今天受訪表示，農業部與監察院聯手剝奪農民權益，民進黨政府過去鼓勵農民將土地轉做光電，現在卻反手拿刀砍掉農保資格。許多農民一輩子務農，因年老無法耕作，把土地租給其他農民，竟被認定沒在種田，等於變相要求農民做到死，才能擁有農保保障。

丁學忠強調，他向農業部強力要求，修改農保審查辦法規定，不能因土地租賃就一刀切割農保資格；保護老農權益，不能讓終身務農的長輩，在晚年被政府無情剝奪保障；釐清光電政策對農民的影響，政府不能自己制定政策，最後卻讓農民承擔惡果。

國民黨立委張嘉郡指出，基層農民一生務農，農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。

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張嘉郡提到，農業部不捍衛農民權益，反讓老農權益被扼殺，呼籲農業部應懸崖勒馬，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

國民黨立委許宇甄說明，有不少老農是為了配合政府的能源政策，因而將農地租借給光電業者，不知道要留有一定面積耕作才能保住農保資格，若是配合政府而失去農保資格就有點冤枉，農業部應該協助老農解決問題，不要讓老農成為政府錯誤能源政策下的犧牲品。（編輯：張若瑤）1140315