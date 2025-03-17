黃國昌批把人民當人頭 民進黨：他才是傅崐萁人頭

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨啟動「人民是頭家」宣講活動，民眾黨主席黃國昌發文批評民進黨把人民當作「人頭」。民進黨發言人吳崢今天回應表示，黃國昌在立法院對國民黨立法院黨團總召傅崐萁言聽計從，黃國昌才是傅崐萁的人頭。

黃國昌透過臉書發文指出，這幾天，民進黨以行政院長卓榮泰為領隊，連續在各地展開「人民是頭家」政策宣講，看完後他的感想是過去這一年多以來，民進黨執政團隊並沒有把台灣人民當成是「頭家」，而是把人民當作「人頭」，借人民的名義去登記了台灣的民主法治。

黃國昌說，3月23日下午歡迎大家一起到新北市板橋區站前路新府路口，民眾黨舉辦「人民要當家」宣講，在這場宣講中，會告訴大家這幾年來，民進黨是怎麼經營這個國家、把錢都浪費到哪裡。

民進黨今天發布新聞稿，吳崢表示，上週末民進黨「人民是頭家」台中、桃園宣講都大爆場，也看到全台灣各地公民團體的行動，都呈現爆棚的人氣，台灣人民再次展現捍衛民主的強大能量。

吳崢指出，這麼多民眾為了要改變當前立法院惡劣生態站出來，黃國昌竟然攻擊是「人頭」，這就是黃國昌慣用的民粹手法。

吳崢說，前段時間民眾黨也發起掃除綠衛兵活動，抹黑自主上街的公民團體都是民進黨側翼，聲稱只有自己政黨的支持者才是自主公民。「難道只有支持黃國昌的人才是公民，支持民進黨的就是衛兵、就是人頭？」黃國昌毫不尊重公民自主性，不把台灣人民放在眼裡，唯我獨尊，心態膨脹到不可一世。

吳崢再說，民眾黨的政治獻金假帳、假發票爭議，以及民眾黨前主席柯文哲掌控的木可、智堯等人頭公司爭議，黃國昌至今仍不敢面對自家人頭爭議。

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吳崢表示，民眾黨打著第三勢力的名號進入國會，實則過去一年所做的，就是在立法院當幫國民黨舉手的小藍，兩黨全面合流，黃國昌在立法院對過去痛批「權貴犯罪」的傅崐萁言聽計從；甚至，現在當人民對藍白惡行感到憤怒站出來時，還要幫國民黨抹黑公民，民眾黨與黃國昌才是國民黨最大的人頭。

針對民進黨新聞稿標題「黃國昌稱民進黨宣講皆人頭」，黃國昌上午也在臉書回應，他昨天的發文，是批評民進黨沒有把人民當頭家，而是把人民當作人頭，哪裡有說「宣講皆人頭」，可以這樣公然散布假訊息嗎。民進黨不敢回答實質問題，用標題帶風向、捏造假訊息，操作一條龍抹黑、大搞認知作戰。（編輯：蘇志宗）1140317