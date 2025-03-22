支持減碳守護環境 總統府響應關燈1小時

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（中央社記者溫貴香台北22日電）為響應守護永續未來，參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球1小時」關燈活動，總統府秘書長潘孟安今天表示，邀請大家晚間8時30分一起關上不必要的燈光，「關燈1小時」支持減碳守護環境。

「Earth Hour地球一小時」活動於2007年起自澳洲雪梨發起，在每年3月最後一個週六晚間進行關燈行動，台灣自2010年起加入響應。

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潘孟安今天在臉書發文表示，今晚，一起關燈1小時，點亮永續希望。他邀請大家今天晚上8時30分，一起關上不必要的燈光，節能減碳從你我開始，支持減碳守護環境，共通朝向淨零碳排邁進，為守護永續未來盡一份心力。

此外，為因應藍白大幅刪減與凍結今年度總預算，總統府日前宣布，3月3日起實施3項節能新措施，包括，第一，總統府夜間景觀照明自晚間12時起完全關閉；第二，空調在冬季僅送風、夏季冷氣提早關1小時，且溫度維持不低於攝氏28度；第三，大幅縮減報章雜誌訂閱量，並大幅退訂有線電視機上盒。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140322