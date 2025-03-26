總統感謝日華懇長期挺台國際參與 盼打造非紅供應鏈

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天以錄影方式為日華議員懇談會年度總會致詞表示，感謝「日華懇」長期支持台灣的國際參與，也積極促進台日的相互援助；並盼未來透過台日密切合作，共同打造「非紅供應鏈」，促進區域和平、穩定與繁榮。

賴總統下午以錄影方式為「日華議員懇談會」年度總會致詞表示，這個月會長古屋圭司率團出席玉山論壇，用台語喊出「台灣有代誌，就是日本有代誌」，震撼全場，贏得大家一致肯定，很高興在總統府代表台灣人民，感謝對台灣的強烈支持。

他提到，超過半世紀以來，「日華懇」一直是台日友好最堅實的橋梁，除了長期支持台灣的國際參與，在發生天災地變、疫情的時候，也積極促進台日的相互援助。尤其，在古屋及其他議員的努力之下，更促成台灣旅日僑胞，從今年5月開始，可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位，登記為「台灣」，充分展現台日友好關係。

總統表示，台日是「患難見真情」的好朋友，也是脣齒相依的「命運共同體」。今年的國際情勢更加複雜多變，無論是氣候變遷、經濟安全，還是地緣政治的變化，在在都需要日本等理念相近國家，和台灣手牽手、心連心，共同合作，相互支援，才能因應各種挑戰。

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總統說，日本前首相安倍晉三曾說，「台灣有事，就是日本有事」；他也曾經回應：「日本有事，也會是台灣有事」。希望面對威權主義持續擴張，透過台日密切的合作，共同打造「非紅供應鏈」，並且堅定站在一起發揮力量，共同守護民主價值，促進區域的和平、穩定與繁榮。

總統表示，台灣和日本在經濟、文化、科技等方面，都有很多合作的空間，「日華懇」所建立的台日深厚情誼，是提升雙方關係的重要動力。因此，他非常期待「日華懇」繼續大力支持台灣，深化雙方的合作，共同創造台日雙贏的美好未來。（編輯：翟思嘉）1140326