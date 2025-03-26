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蕭副總統參觀AI博覽會 肯定AI生態系交流平台

2025/3/26 18:56（3/26 20:21 更新）
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年度AI盛會「AI EXPO Taiwan 2025」26日在台北圓山花博爭艷館開展，副總統蕭美琴（前右）出席參觀，聆聽參展單位說明創新技術。中央社記者吳家昇攝 114年3月26日
年度AI盛會「AI EXPO Taiwan 2025」26日在台北圓山花博爭艷館開展，副總統蕭美琴（前右）出席參觀，聆聽參展單位說明創新技術。中央社記者吳家昇攝 114年3月26日
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（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統蕭美琴今天赴台北圓山花博爭艷館參觀「AI EXPO Taiwan 2025」，了解最新人工智慧技術與商業模式的結合應用，肯定大會打造AI生態系交流平台，促進產業共榮。

副總統抵達後，先後參觀AWS （Amazon Web Services）、慧榮科技、群聯電子、趨勢科技、高通（Qualcomm）、新漢、台灣玳能等攤位，了解領導企業最新技術與應用成果。

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總統府新聞稿表示，AI EXPO Taiwan 2025以「Surfing the AI Waves 」為主題，聚焦智慧城市、智慧工廠、企業治理、生命科學及商業生活等5大場域應用與AI晶片、AI資安兩大核心技術；另有創遊科普區、新創交流區、公部門願景館、AI人才充電站等4大特色專區，促進跨域合作與產學鏈結。

包括DIGITIMES創辦人暨IC之音董事長黃欽勇等人也出席這項活動。（編輯：翟思嘉）1140326

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