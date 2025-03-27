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卓榮泰：健康台灣深耕計畫增福祉 應妥適配置資源

2025/3/27 15:16（3/27 15:59 更新）
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行政院會27日通過為期5年，預計投注新台幣489億元的健康台灣深耕計畫，行政院長卓榮泰院會中提醒，計畫經費龐大應妥適配置資源，補助需「避免大者恆大」，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」。圖為2024台灣醫療科技展。（中央社檔案照片）
行政院會27日通過為期5年，預計投注新台幣489億元的健康台灣深耕計畫，行政院長卓榮泰院會中提醒，計畫經費龐大應妥適配置資源，補助需「避免大者恆大」，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」。圖為2024台灣醫療科技展。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院會今天通過為期5年，預計投注新台幣489億元的健康台灣深耕計畫，盼成為亞太最具醫療發展力的國家。行政院長卓榮泰則提醒，計畫經費龐大應妥適配置資源，補助需「避免大者恆大」，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」。

行政院會今天通過自今年起為期5年，預計投注新台幣489億元的健康台灣深耕計畫，力拚優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療，以及社會責任醫療永續共4大範疇、18項目標；計畫補助對象為醫療機構、社區醫療群、醫學會或醫事相關公學會；補助將擇優進行，且不與其他計畫重複補助。

18項目標分別為，優化醫療工作條件底下的提高醫事人員核心價值與工作環境、優化醫院內資源配置、擴大科技投資降低工作負荷、制定醫事人力留任策略；規劃多元人才培訓範疇內的提供醫療人才持續教育和專業發展機會、促進醫事人員跨領域合作和學習、提高急重難科醫師的回流醫院誘因、建立明確的職涯發展路徑。

導入智慧科技醫療部分則有AI科技協助臨床醫療、引進國際接軌的醫療科技及技術、優化醫療照護流程和效率、醫療數據共享和安全、朝智慧醫院發展等目標；社會責任醫療永續部分目標則有落實分級醫療並整合照護體系、協助政府提升醫療資源的可及性和公平性、營造健康生活型態、推動綠色醫院，以及建立環境、社會和治理（ESG）管理模式。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，計畫經費龐大，請衛福部妥為規劃與執行，審慎辦理計畫中的徵求、審查及補助，秉持「避免大者恆大」的結果，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」等發展原則，讓各領域醫事人員都能得到挹注，妥適配置資源。

卓榮泰也強調，打造「健康台灣」為總統賴清德的重要政策，期盼藉由計畫協助醫療體系突破現有限制，打造更具韌性與包容性的健康照護模式，全面提升醫療環境體系，促進全民健康福祉，實現亞太地區最具醫療發展力國家的願景。（編輯：張若瑤）1140327

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