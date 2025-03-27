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陳培哲稱台灣言論自由遭壓縮 台大教授弟不同意

2025/3/27 16:16（3/27 16:56 更新）
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中央研究院士陳培哲等指台灣言論自由遭壓縮，陳培哲弟弟、國立台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳煇今天表示，「百分百不同意」。（中央社檔案照片）
中央研究院士陳培哲等指台灣言論自由遭壓縮，陳培哲弟弟、國立台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳煇今天表示，「百分百不同意」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）陸配網紅「亞亞在台灣」事件，中央研究院士陳培哲等指台灣言論自由遭壓縮，陳培哲弟弟、國立台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳煇今天表示，「百分百不同意」陳培哲言論。

陳培哲等75名學者指總統賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣言論自由空間快速遭壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空。大陸委員會稱陸配劉振亞發表支持武統言論，並據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量，完全違背政府保護人權民主法治精神。

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陳炳煇透過社群網站臉書（Facebook）表示，中研院士朱敬一的評論才是有腦評論，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論。」

陳炳煇告訴中央社記者，完全同意朱敬一看法，劉振亞贊成武統台灣，主張言論自由者就說這是言論自由，但中國一直揚言要武統台灣，如果有一天真的攻打台灣，這些中配就可能被吸收成為間諜，危害國安，言論自由雖應受保護，但如果變國安問題就不能冒險。（編輯：李明宗）1140327

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陳培哲
學者聯合聲明指言論自由遭壓縮 國民黨聲援中研院士陳培哲等75學者聯合聲明 指言論自由壓縮籲政府懸崖勒馬
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