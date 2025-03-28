加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

瓜地馬拉咖啡胖卡啟動 陳明祺盼進一步鞏固台瓜關係

2025/3/28 18:45（3/28 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為推廣瓜地馬拉精品咖啡，瓜地馬拉胖卡巡迴活動28日在台北市立兒童樂園正式啟動，外交部次長陳明祺（左3）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左2）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左）等人共襄盛舉，為活動揭開序幕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月28日
為推廣瓜地馬拉精品咖啡，瓜地馬拉胖卡巡迴活動28日在台北市立兒童樂園正式啟動，外交部次長陳明祺（左3）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左2）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左）等人共襄盛舉，為活動揭開序幕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北28日電）瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處舉辦的「瓜地馬拉咖啡胖卡台灣走透透」活動今天啟動，外交部次長陳明祺表示，活動不僅象徵台灣與瓜地馬拉的友誼，更展現雙方對經貿與文化交流的重視，盼進一步鞏固兩國緊密夥伴關係。

瓜地馬拉胖卡巡迴活動於今天上午在台北市立兒童新樂園正式啟動，外交部次長陳明祺、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等人出席啟動記者會。

艾特維表示，瓜地馬拉擁有超過300年咖啡種植歷史，以高海拔種植、肥沃火山土壤與手工採摘精選著稱，生產的精品咖啡在全球享有盛譽，台灣近年來對瓜地馬拉咖啡的需求持續增長，2024年進口量已突破3696公噸，顯示台灣消費者對優質咖啡的高度認可，期望透過此次巡迴活動，讓台灣消費者親身感受瓜地馬拉咖啡的豐富層次，並為雙邊的市場發展與文化交流注入新動力。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳明祺表示，此次活動不僅象徵台灣與瓜地馬拉的友誼與合作，更展現雙方對經貿與文化交流的重視，瓜國咖啡生長於肥沃的火山土壤，風味醇厚，與台灣深厚的咖啡文化相輔相成，期待藉活動深化雙邊理解，拓展經貿合作，並強化對永續發展的承諾，也期盼能讓更多台灣消費者品味瓜地馬拉精品咖啡，進一步鞏固兩國緊密夥伴關係。

中美洲經貿辦事處表示，咖啡胖卡今天起將陸續開往大稻埕碼頭廣場、台北流行音樂中心、心中山線形公園及多所大學校園，不僅帶來現煮瓜地馬拉精品咖啡，還有限定版瓜地馬拉地標及CATO吉祥物「咖豆貓」的造型雞蛋糕，胖卡動態可透過「中美洲經貿辦事處」臉書粉絲專頁掌握。（編輯：林興盟）1140328

#中美洲
#台北市
#瓜地馬拉
#台北流行音樂中心
#外交部
#陳明祺
為推廣瓜地馬拉精品咖啡，瓜地馬拉胖卡巡迴活動28日在台北市立兒童樂園正式啟動，只要現場按讚「中美洲經貿辦事處」粉絲專頁，可免費獲得瓜地馬拉相關造型雞蛋糕一份。外交部次長陳明祺（右）與瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左）端詳雞蛋糕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月28日
為推廣瓜地馬拉精品咖啡，瓜地馬拉胖卡巡迴活動28日在台北市立兒童樂園正式啟動，只要現場按讚「中美洲經貿辦事處」粉絲專頁，可免費獲得瓜地馬拉相關造型雞蛋糕一份。外交部次長陳明祺（右）與瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左）端詳雞蛋糕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月28日
陳明祺
阿拉斯加州長訪台 將晉見賴總統、拓展經貿合作中國恐擴權亞太 陳明祺：台灣願支持民主夥伴
艾特維
瓜地馬拉大使呈遞到任國書 賴總統盼情誼更上一層樓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：